Висока ймовірність обстрілу — у Чорному морі ворожий ракетоносій

Російський корабель запускає ракету. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок четверга, 26 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний нанести удар по Одещині. Ще один ракетоносій чатує у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Російські кораблі в морях

Чорне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

Азовське море — ворожі кораблі відсутні;

Середземне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту у Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, вчора була річниця обстрілу росіянами одеського морвокзалу. Новини.LIVE нагадали, як це було.

Також у ніч на 25 вересня окупанти обстріляли Одещину. Четверо людей зазнали поранень.