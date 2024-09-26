Высокая вероятность обстрела — в Черном море вражеский ракетоноситель

Российский корабль запускает ракету. Иллюстративное фото: росСМИ

По состоянию на утро четверга, 26 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный нанести удар по Одесской области. Еще один ракетоноситель подстерегает в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Российские корабли в морях

Черное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;

Средиземное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, вчера была годовщина обстрела россиянами одесского морвокзала. Новини.LIVE напомнили, как это было.

Также в ночь на 25 сентября кафиры обстреляли Одесчину. Четверо людей получили ранения.