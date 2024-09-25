Одеський морвокзал після обстрілу — історія та який має вигляд

Зруйнований готель "Одеса" на морському вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Одеський морський вокзал за все своє існування бачив безліч емоцій та історій людей. Хтось відправлявся з нього у свій перший рейс, хтось відвідував його у складі екскурсійної групи, а хтось просто насолоджувався чорноморським бризом. Проте рік тому, 25 вересня, Росія випустила по морських воротах "Калібри" та "Онікси", пошкодивши термінал морвокзалу та знищивши готель. Сьогодні розмови про відновлення не ведуться, адже війна триває. Проте одесити мріють знову прогулятися по набережній у мирному місті.

У річницю трагедії журналісти Новини.LIVE зібрали історію морвокзалу, а також поцікавилися в одеситів, яким вони його бачать у майбутньому.

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Історія Одеського морвокзалу

Одеський порт — один із найбільших в Україні. Його будівництво почалося у 1794 році, а вокзал для цивільного судноплавства зʼявився лише у 1808 році та розширювався разом із містом, у якому кипіло життя. Адже морське місто не може існувати без такого виду транспорту. Того ж 1808 року зʼявилися і перші каси з квитками, які були розташовані праворуч від Військового узвозу. Так морські ворота функціонували майже 200 років.

Будівництво одеського морвокзалу. Фото: google

А вже після Другої світової війни зʼявилася потреба у модернізації та розширенні вокзалу. Тоді Одеську затоку почали поглиблювати, щоб могли швартуватися більші кораблі та судна. Проєктів було багато, але фінальний затвердили архітектори В. П. Головін та В. К. Кремляків. Вони запропонували звести величезну будівлю, яка імітує стрімкі обводи пасажирського лайнера, до якої ми всі звикли.

Проєкт морвокзалу в Одесі 1952 року. Фото: google

Вже за роки незалежності морські ворота міста кілька разів реконструювали. У 1994 році будівля була відремонтована, в процесі робіт прибрали більшу частину первісних інтер'єрів, їх замінили на більш сучасне оздоблення. Замість складів на підземному рівні влаштували величезний концертно-виставковий зал, розширили внутрішні приміщення морвокзалу та влаштували яхт-клуб. А на початку 2000-х зʼявився відомий готель "Одеса", який видніється на фото всіх туристів, які фільмують вокзал із Потьомкінських сходів.

Вид на морвокзал із Потьомкінських сходів. Фото: google

Невіддільною частиною морвокзалу був пам'ятник дружині моряка. Це витончена жінка, яка підтримує дитину, що стоїть на парапеті. Обоє дивляться в морську далечінь і чекають на повернення коханого чоловіка і батька. Малюк махає рукою вслід кораблю, що відходить. Скульптура, виконана з бронзи, нікого не залишала байдужим. Пам'ятник відкрили на день міста у 2002 році, його створив скульптор Олександр Токарєв. Сьогодні він має досить трагічний вигляд.

Понівечений памʼятник на морському вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Готель розчарування

Цей готель з вершини Потьомкінських сходів мав розкішний вигляд. Його вирішили побудувати з метою збільшення привабливості для туристів. За задумом, морські круїзні лайнери мали заходити до порту, а його пасажири — зупинятися у новому готелі. Ідея тоді виявилася вдалою, тож у найшвидші терміни готель побудували. На будівництво було витрачено колосальну на той час суму — 24,7 мільйона доларів, а його власником став Одеський порт. І вже 1 квітня 2001 року пʼятизірковий готель "Одеса" відчинив свої двері для туристів, а на його фасаді гордо красувалася вивіска Kempinski.

Готель "Одеса", вид зверху. Фото: google

Проте не все було добре. Після введення в експлуатацію стало відомо, що якість виконаних робіт була не найкращою, тож уже за 9 місяців Kempinski Hotels розірвав контракт із портом. А готель втратив одну зірку. Загалом готель пропрацював 10 років. У вересні 2011 року Вищий господарський суд скасував рішення про передачу Одеським морським торговим портом готелю "Одеса" у користування третім особам та повернув його в управління державою. Тоді ж він і був закритий на підставі відсутності прибутку.

Зруйнована будівля готелю. Фото: Новини.LIVE

З 2015 року ходили чутки про можливий перезапуск готелю, але справа так і не зрушила з мертвої точки. Інвестора не знайшли, а будівля зі скла та бетону повільно розвалювалася. І ось зараз вона стала ще одним безмовним нагадуванням про справжній "русский мир".

Пошкоджена будівля на морському вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Символ Одеси

Сьогодні цю зруйновану будівлю бачили усі, хто хоча б раз гуляв біля Дюка. Для одеситів понівечений готель все одно залишається памʼяткою, хоча тепер і зі зміненим сенсом. Про це розповідає Алла, на очах якої формувався сучасний морський вокзал. Тому жінка хоче, аби його відновили.

"Це святиня наша! Колись там проходили різні виставки та концерти, і нам це дуже подобалося. Я б хотіла відновити все на ньому, щоб це знову було. Навіть готель хай вже стоїть — аби людям було де час провести", — розповідає Алла.

Одеситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Схожої думки і Віра. Жінка зазначила, що Одеський морський вокзал для неї має особливе значення через те, що вона безліч разів проводжала з нього чоловіка-моряка.

"Для мене це символ. Я на ньому постійно проводжала і зустрічала чоловіка з рейсів. Але я, можливо б, прибрала оці "помпезні" будівлі на ньому. Краще нехай буде відкритий майданчик", — додає Віра.

Одеситка Віра. Фото: Новини.LIVE

Важливий для всієї країни

А от Олена, навпаки, бачить майбутнє морського вокзалу у більш практичних сенсах, бо зараз він не функціонує як туристична зона. Сьогодні порт, перш за все, годує всю країну.

"Одеський морвокзал — це картка всієї країни зараз. Практично єдиний морський порт зараз у нас залишився, який приймає судна і годує всю країну. І я хочу, щоб після перемоги та відновлення наш порт був одним з найкращих в Європі", — зазначає Олена.

Мешканка Херсонщини Олена. Фото: Новини.LIVE

Водночас Геннадій не наважується сказати, що він хоче бачити у майбутньому на морвокзалі. На думку чоловіка, спочатку необхідно все відновити, а фахівці краще знають, як саме.

"Я хочу, щоб морвокзал був таким, як раніше. Він мені дуже подобався. Головне — відновити. А змінювати нічого не хочу", — наголошує Геннадій.

Одесит Геннадій. Фото: Новини.LIVE

Майбутнє, на думку ШІ

Допоки архітектори не беруться за проєкти з відновлення морського вокзалу, та й взагалі невідомо, яким він буде після війни, ми звернулися по допомогу до штучного інтелекту. Нейромережа показала декілька варіантів, якими можуть бути оновлені морські ворота до міста.

Одним з таких є великий майданчик для прогулянок, будівля самого вокзалу та пришвартовані судна. Варто зазначити, що ШІ передбачає також зелену зону та місця для відпочинку.

Одеський морвокзал після відновлення. Фото: leonardo.ai

Набережна на одеському морвокзалі очима ШІ. Фото: leonardo.ai

Також є варіанти, коли нейромережа пропонує повернутися до більш класичного стилю, але з елементами футуризму у вигляді лавок. Але обовʼязковим елементом все одно залишається відкритий простір та зелень. Зокрема, "родзинкою" цього бачення є екзотичні пальми.

Морський вокзал в Одесі у класичному стилі. Фото: leonardo.ai

Панорама на одеський морвокзал очима ШІ. Фото: leonardo.ai

Ну і звичайно ж, ще одним варіантом є футуристичне майбутнє. Тут технології поєднані зі звичними нам торговими суднами, які заходять до морського порту. А видовжена фігура — ймовірно туристичний катер. Крім того, проєкт показує панораму на місто, де видно, як розширився одеський порт.

Футуристична версія одеського морвокзалу. Фото: leonardo.ai

Люди гуляють на набережній майбутнього. Фото: leonardo.ai

За цей рік в одеситів було чимало часу усвідомити зміни, які відбулися на одеському морвокзалі. Дехто бачить перспективи відновлення на краще, а дехто просто нагадує собі про те, що війна триває, кожного разу проходячи по Приморському бульвару. Але варто памʼятати, що ворог підступний та може будь-якої миті вчинити черговий терористичний удар.

Тієї ночі росіяни атакували регіон 19 ударними безпілотниками типу Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Останні не вдалося збити, тож вони вдарили по припортовій інфраструктурі. А від удару постраждало двоє людей. Деталі про атаку читайте у матеріалі.