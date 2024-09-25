Одесский морвокзал после обстрела — история и как выглядит

Разрушенная гостиница "Одесса" на морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Одесский морской вокзал видел за все свое существование множество эмоций и историй людей. Кто отправлялся с него в свой первый рейс, кто посещал его в составе экскурсионной группы, а кто просто наслаждался черноморским бризом. Однако год назад, 25 сентября, Россия выпустила по морским воротам "Калибры" и "Ониксы", повредив терминал морвокзала и уничтожив отель. Сегодня разговоры о возобновлении не ведутся, ведь война продолжается. Однако одесситы мечтают снова прогуляться по набережной в мирном городе.

В годовщину трагедии журналисты Новини.LIVE собрали историю морвокзала, а также поинтересовались у одесситов, каким они видят его в будущем.

Читайте также:

История Одесского морвокзала

Одесский порт — один из самых больших в Украине. Его строительство началось в 1794 году, а вокзал для гражданского судоходства появился только в 1808 году и расширялся вместе с городом, в котором кипела жизнь. Морской город ведь не может существовать без такого вида транспорта. В том же 1808 году появились и первые кассы с билетами, находившимися справа от Военного спуска. Так морские ворота функционировали почти 200 лет.

Строительство одесского морвокзала. Фото: google

А уже после Второй мировой войны возникла необходимость в модернизации и расширении вокзала. Тогда Одесский залив начали углублять, чтобы могли швартоваться корабли и суда. Проектов было много, но финальный утвердили архитекторы В. П. Головин и В. К. Кремляков. Они предложили построить огромное здание, имитирующее стремительные обводы пассажирского лайнера, к которому мы все привыкли.

Проект морвокзала в Одессе в 1952 году. Фото: google

Уже в годы независимости морские ворота города несколько раз реконструировали. В 1994 году здание было отремонтировано, в процессе работ убрали большую часть первоначальных интерьеров, их заменили более современной отделкой. Вместо складов на подземном уровне устроили огромный концертно-выставочный зал, расширили внутренние помещения морвокзала и устроили яхт-клуб. А в начале 2000-х появилась известная гостиница "Одесса", которая виднеется на фото всех туристов, снимающих вокзал с Потемкинской лестницы.

Вид на морвокзал с Потемкинской лестницы. Фото: google

Неотъемлемой частью морвокзала был памятник жене моряка. Это изящная женщина, которая поддерживает ребенка, стоящего на парапете. Оба смотрят в морскую даль и ждут возвращения любимого мужа и отца. Малыш машет рукой вслед уходящему кораблю. Скульптура, выполненная из бронзы, никого не оставляла безразличным. Памятник был открыт на день города в 2002 году, его создал скульптор Александр Токарев. Сегодня он выглядит довольно трагически.

Изуродованный памятник на морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Отель разочарования

Этот отель с вершины Потемкинской лестницы выглядел роскошно. Его решили построить для увеличения привлекательности для туристов. По задумке, морские круизные лайнеры должны были заходить в порт, а его пассажиры — останавливаться в новой гостинице. Идея тогда оказалась удачной, так что в самые быстрые сроки гостиницу построили. На строительство была потрачена колоссальная в то время сумма — 24,7 миллиона долларов, а ее владельцем стал Одесский порт. И уже 1 апреля 2001 года пятизвездочный отель "Одесса" открыл свои двери для туристов, а на его фасаде гордо красовалась вывеска Kempinski.

Отель "Одесса", вид сверху. Фото: google

Однако не все было хорошо. После ввода в эксплуатацию стало известно, что качество выполненных работ было не лучшим, поэтому уже через 9 месяцев Kempinski Hotels расторг контракт с портом. А гостиница потеряла одну звезду. Всего гостиница проработала 10 лет. В сентябре 2011 года Высший хозяйственный суд отменил решение о передаче Одесским морским торговым портом гостиницы "Одесса" в пользование третьим лицам и вернул ее в управление государством. Тогда же она и была закрыта из-за отсутствия прибыли.

Разрушенное здание отеля. Фото: Новини.LIVE

С 2015 года ходили слухи о возможном перезапуске отеля, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Инвестора не нашли, а здание из стекла и бетона медленно разваливалось. И вот сейчас он стал еще одним безмолвным напоминанием о подлинном "русском мире".

Поврежденное здание на морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Символ Одессы

Сегодня это разрушенное здание видели все, кто хотя бы раз гулял у Дюка. Для одесситов изуродованная гостиница все равно остается достопримечательностью, хотя теперь и с измененным смыслом. Об этом рассказывает Алла, на глазах которой формировался современный морской вокзал. Поэтому женщина хочет, чтобы его восстановили.

"Это святыня наша! Когда-то там проходили разные выставки и концерты, и нам это очень нравилось. Я бы хотела восстановить все на нем, чтобы это снова было. Даже гостиница пусть уже стоит — чтобы людям было где время провести", — рассказывает Алла.

Одесситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Похожего мнения и Вера. Женщина отметила, что Одесский морской вокзал для нее имеет особое значение из-за того, что она много раз провожала с него мужа-моряка.

"Для меня это символ. Я на нем постоянно провожала и встречала мужа с рейсов. Но я, возможно, убрала бы эти "помпезные" здания на нем. Лучше пусть будет открытая площадка", — добавляет Вера.

Одесситка Вера. Фото: Новини.LIVE

Важен для всей страны

А вот Елена, наоборот, видит будущее морского вокзала в более практичных смыслах, потому что сейчас он не функционирует как туристическая зона. Сегодня порт прежде всего кормит всю страну.

"Одесский морвокзал — это карта всей страны сейчас. Практически единственный морской порт сейчас у нас остался, который принимает суда и кормит всю страну. И я хочу, чтобы после победы и восстановления наш порт был одним из лучших в Европе", — отмечает Елена.

Жительница Херсонщины Елена. Фото: Новини.LIVE

В то же время Геннадий не решается сказать, что он хочет видеть в будущем на морвокзале. По мнению мужчины, сначала нужно все восстановить, а специалисты лучше знают, как именно.

"Я хочу, чтобы морвокзал был таким, как раньше. Он мне очень нравился. Главное — восстановить. А менять ничего не хочу", — отмечает Геннадий.

Одессит Геннадий. Фото: Новини.LIVE

Будущее, по мнению ИИ

Пока архитекторы не берутся за проекты восстановления морского вокзала, да и вообще, неизвестно, каким он будет после войны, мы обратились за помощью к искусственному интеллекту. Нейросеть показала несколько вариантов, которыми могут быть обновлены морские ворота в город.

Одним из таких является большая площадка для прогулок, здание самого вокзала и пришвартованные суда. Стоит отметить, что ИИ предусматривает зеленую зону и места для отдыха.

Одесский морвокзал после обновления. Фото: leonardo.ai

Набережная на одесском морвокзале глазами ИИ. Фото: leonardo.ai

Также есть варианты, когда нейросеть предлагает возвратиться к более классическому стилю, но с элементами футуризма в виде скамеек. Но обязательным элементом все равно остается открытое пространство и зелень. В частности, изюминкой этого видения являются экзотические пальмы.

Морской вокзал в Одессе в классическом стиле. Фото: leonardo.ai

Панорама на одесский морвокзал глазами ИИ. Фото: leonardo.ai

Ну и конечно же, еще одним вариантом является футуристическое будущее. Здесь технологии соединены с привычными нам торговыми судами, которые заходят в морской порт. А удлиненная фигура — вероятно, туристический катер. Кроме того, проект показывает панораму на город, где видно, как расширился одесский порт.

Футуристическая версия одесского морвокзала. Фото: leonardo.ai

Люди гуляют по набережной будущего. Фото: leonardo.ai

За этот год у одесситов было немало времени понять изменения, которые произошли на одесском морвокзале. Некоторые видят перспективы восстановления к лучшему, а некоторые просто напоминают себе о том, что война продолжается, каждый раз проходя по Приморскому бульвару. Но стоит помнить, что враг коварен и может в любой момент нанести очередной террористический удар.

В ту ночь россияне атаковали регион 19 ударными беспилотниками типа Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Последние не удалось сбить, так что они ударили по припортовой инфраструктуре. А от удара пострадали два человека. Подробности об атаке читайте в материале.