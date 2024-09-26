Еще одна жертва российского террора — раненый одессит скончался в больнице

Следы от сбивания воздушных целей. Фото: Новини.LIVE

Вчера, 25 сентября, в больнице скончался один из раненых в результате российской атаки по Одессе 20 сентября. Мужчине было 58 лет.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Подробности атаки

В пятницу, 20 сентября, враг обстрелял Одессу ракетой "Искандер-М". Обломки снаряда повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру. Четверо гражданских людей получили ранения. Также пострадало гражданское судно под флагом Антигуа. Отметим, что на судне находились украинские моряки.

Напомним, в ночь на 26 сентября кафиры атаковали Одесскую область ракетами и дронами. В результате российской атаки погибла женщина.

Также из-за ракетных обстрелов повреждены административные здания.