Последствия российской атаки на Измаил — что известно

Спасатели ликвидируют пожар на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины

Ночью россияне массово обстреляли Измаил. Погибли три человека. Уже известно о 14 раненых, но по словам спасателей, их может быть больше.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в пятницу, 27 сентября.

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Оккупанты атаковали Измаил беспилотниками. Повреждены жилые дома, хозяйственные и другие дворовые постройки, автомобили. Пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. По данным областной прокуратуры, среди раненых трое детей: две девочки 3 и 14 лет и 13-летний мальчик.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, враг атаковал Измаил утром 27 сентября.

Также вчера в больнице скончался одессит, пострадавший от российского удара 20 сентября.