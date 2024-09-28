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Российская ракетная атака на Одесчину — разрушена база отдыха, фото

28 сентября 2024 09:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ракетный удар по Одесской области: разрушена база отдыха, пожар на 600 м²
Разрушенная база отдыха в Одесской области. Фото: Telegram/Олег Кипер
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на субботу, 28 сентября, в Одесской области российские войска ракетным ударом разрушили базу отдыха. Правоохранители на месте продолжают фиксировать последствия преступлений агрессора.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атака на Одесскую область: что известно

По его информации, российские войска нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району, в результате чего была повреждена база отдыха. Пожар охватил территорию площадью 600 м², вызвав частичное разрушение здания. Кроме этого, два припаркованных рядом легковых автомобиля полностью выгорели.

Российская ракетная атака на Одесщину - разрушенная база отдыха, фото - фото 2
База отдыха, потерпевшая разрушения. Фото: Telegram/Олег Кипер
Российская ракетная атака на Одесщину - разрушенная база отдыха, фото - фото 3
Поврежденные автомобили. Фото: Telegram/Олег Кипер

Правоохранители работают на месте попадания

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать. К счастью, жертв и пострадавших нет. Правоохранительные органы продолжают документировать последствия ракетных обстрелов как очередное преступление российских захватчиков.

Напомним, вчера вечером, 27 сентября, в Одесской области произошел мощный взрыв.

Также мы писали, что российская армия ночью запустила 77 средств воздушного нападения.

Одесса война Одесская область Одесская ОГА ракетный удар

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