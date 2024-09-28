Ракетный удар по Одесской области: разрушена база отдыха, пожар на 600 м²

Российская ракетная атака на Одесчину — разрушена база отдыха, фото
В ночь на субботу, 28 сентября, в Одесской области российские войска ракетным ударом разрушили базу отдыха. Правоохранители на месте продолжают фиксировать последствия преступлений агрессора.
Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область: что известно
По его информации, российские войска нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району, в результате чего была повреждена база отдыха. Пожар охватил территорию площадью 600 м², вызвав частичное разрушение здания. Кроме этого, два припаркованных рядом легковых автомобиля полностью выгорели.
Правоохранители работают на месте попадания
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать. К счастью, жертв и пострадавших нет. Правоохранительные органы продолжают документировать последствия ракетных обстрелов как очередное преступление российских захватчиков.
Напомним, вчера вечером, 27 сентября, в Одесской области произошел мощный взрыв.
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