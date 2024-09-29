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Россия атаковала Одесчину дронами — в ОВА рассказали о последствиях

29 сентября 2024 10:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ночная атака дронами на Одесщину - повреждены дома и грузовики
''Шахеды'' в ночном небе. Фото иллюстративное: фотоколлаж
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 29 сентября Одесчина снова подверглась атаке ударными беспилотниками. В результате удара поврежден жилой дом и несколько грузовиков в Одесском районе. Жертв и пострадавших нет.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Россия атаковала Одесчину

По информации Кипера, в Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу и окна жилого дома, а также разрушили забор и повредили три припаркованных грузовика. Кроме того, в Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию.

"Несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", — сообщил Олег Кипер.

Пока оперативные службы уже работают на местах инцидентов, обследуя территорию и оценивая последствия ударов.

Сколько дронов сбили ночью на Юге

По информации службы связи воздушного командования "Юг", ночью противник выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа Shahed. Дроны выпущены из Ейска, Курска и Чауды. В результате противовоздушного боя авиацией сбиты 15 ударных БпЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий.

Сбитые дроны
Информация о сбитых дронов. Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, в Запорожье из-под завалов многоэтажки, в которую попали россияне, спасатели достали женщину.

Также мы писали, к утру воскресенья, 29 сентября, в Черном море зафиксированы два российских корабля-ракетоносителя, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

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