В Одессе почтили память погибших героев

Мать погибшего воина на Аллее Героев в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Торжества прошли и в Одессе. В Аллею Героев в парке Шевченко пришли сотни людей.

На мероприятии побывали и журналисты Новини.LIVE.

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Среди пришедших сегодня в парк Шевченко — родственники и близкие погибших бойцов, действующие и бывшие военнослужащие, обычные одесситы. Вспоминать погибших, защищая Украину, уже стало традицией для Одессы, говорит заместитель председателя общественной организации "Ветеранс ХАБ Одесса" Николай Сторожук.

"Каждая громада должна чествовать своих героев. Мы низко кланяемся семьям погибших наших героев-одесситов и выражаем искреннюю благодарность тем воинам, которые сегодня защищают от этой фашистской русской нечисти нашу Украину", — рассказывает он.

Женщина возлагает цветы к портрету погибшего. Фото: Новини.LIVE

Не мог не пойти

Мать одного из погибших героев не может сдержать слез. Ее сын мог не идти в армию, ведь у него трое своих детей. Но он в первые дни полномасштабной войны записался в ТрО, а затем, никому не сказав, перевелся в боевую часть ВСУ.

" Я его просила: может, у меня есть шанс тебя уговорить. Он сказал: нет, я пойду, кто, как не я. Он сказал, что идет ради своих детей ", - говорит женщина.

Родственники погибших на Аллее Героев. Фото: Новини.LIVE

Не дождался сына

Одесситка Екатерина рассказывает о товарище ее муже, разведчике Максиме. Он очень гордился и радовался, что попал именно в разведку. Максим умер в бою на Херсонском направлении незадолго до того, как у него родился сын.

"Мы, к сожалению, не были знакомы лично. Но из того, что я слышала, я знаю, это был прекрасный человек. Мой муж вместе с другом пытались его спасти, но шансов не было", — говорит Екатерина.

Пришедшие сегодня в Аллею Героев уверены, что подвиг украинских воинов нельзя забывать, ведь именно благодаря им в Одессе и других городах продолжается жизнь.

Напомним, одесские гвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя.

Также ветеран войны рассказал свою историю во время торжественного шествия в Киеве.