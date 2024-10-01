Труханов пообещал при необходимости весь бюджет города отдать ВСУ

Если нужно, весь бюджет выделим в поддержку ВСУ, — Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что город оказывает всю возможную поддержку Вооруженным Силам Украины. Речь идет как о помощи бойцам на фронте, так и о социальных программах для их семей и ветеранов.
Об этом в эксклюзивном интервью Новости.LIVE рассказал сам Геннадий Труханов.
Рекордная цифра
По словам мэра, город удовлетворяет все поступающие заявки от фронтовых частей. В частности, только на последней сессии бойцам было выделено 310 млн грн. В целом в течение года направляла разным частям на фронте более 1,2 млрд грн.
"Эти средства, которые есть в городском бюджете, если потребуется, они все будут направлены на помощь Вооруженным Силам", — утверждает Геннадий Труханов.
Социальные программы
Городской голова напомнил, что в Одессе действует несколько программ помощи военным и их семьям. К примеру, в этом году дети погибших защитников получили по 10 тыс. грн до 1 сентября. Такая выплата станет ежегодной.
"Мы выделяем средства на проведение захоронений. Это по всем направлениям. Это программы "Равенство", "Здоровье", другие социальные программы", — говорит Геннадий Труханов.
Напомним, сегодня в Одессе и по всей стране отмечают День защитников и защитниц Украины. Как это было в Одессе – читайте в нашем материале.
Также сегодня состоялась общенациональная минута молчания по погибшим во время войны.
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