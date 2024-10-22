Діти їдять у столовій. Фото: Новини.LIVE

Різноманітна, смачна, а головне, корисна їжа — така основна мета реформи шкільного харчування. Саме тому кухарі освітніх закладів вивчають нове меню, розроблене дієтологами та нутриціологами, щоб опанувати новітню техніку для приготування страв. Загалом в Україні модернізували вже третину їдалень, Одещина теж не стала винятком — вже стабільно працює з десяток закладів за новою реформою та три харчоблоки. Але до кінця року їх вже має бути 13.

Журналісти Новини.LIVE проінспектували, як і в яких умовах готують їжу школярам Одещини.

Читайте також:

Оновлене меню у школі

Восьмикласниця Домініка розповідає, що їжа у школі дійсно смачна. Але великої різниці з тим, якою вона була до реформи, дівчинка сильно не помітила. Проте повʼязує школярка це з тривалим дистанційним навчанням, тож смак просто міг забутися. Та відзначає, що фруктів стало набагато більше, а порції обʼємніші.

"Я в нашій столовій дуже люблю макарони. Навіть більше, ніж вдома. І я майже завжди все зʼїдаю. Залишаю, тільки якщо перед обідом встигну зайти до магазину", — зазначила Домініка.

Школярка Домініка. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас старшокласник Дмитро наголошує на тому, що йому дуже подобається новий раціон. В ньому побільшало мʼяса, що й потрібно для організму, що росте. Але також хлопець зробив зауваження, що не вистачає чогось солоденького до чаю, особливо після уроків з навантаженням, як фізична культура.

"Я взагалі дуже наїдаюся, порції великі та ситні. Але, буває, не вистачає до чаю цукерку або булочку якусь. Ось такого нам зараз не дають їсти", — додав Дмитро.

Школяр Дмитро. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Чим харчуються діти у школі

Варто сказати, що Одеська область опинилася серед тих регіонів, де реформа шкільного харчування відбувається у пришвидшеному режимі, адже тут досить велика кількість учнів. Перші два опорні харчоблоки працюють вже понад рік в Ізмаїлі та Саврані, а нещодавно у передмісті Одеси відкрився ще один. Як розповідає кухарка Світлана Миколаївна, процес роботи дійсно сильно змінився, порівняно з попередніми роками, а якість їжі стала кращою.

"У нас нічого не смажиться, все на пару у пароконвектоматі. Ми стараємося все робити за рецептами Клопотенка, які він рекомендував. Продукти у нас завжди свіжі, немає такого, що щось погане", — зазначила Світлана Миколаївна.

Кухарка Світлана Миколаївна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також жінка наголосила, що у їхній школі працює спеціальна дієтсестра, яка проробляє меню на кожен день, підлаштоване під сезон.

"Ось сьогодні у нас в меню яблука, салат з огірка та гречка з мʼясом. Ще бувають банани, апельсини груші та різні овочі. І все свіже, бо консервація давно заборонена", — підкреслила працівниця кухні.

Їжа з оновленого меню для школярів. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Здорове харчування

Варто зазначити, що у Міністерстві охорони здоровʼя про реформу шкільного харчування відкликаються добре, адже її мета полягає у тому, щоб у дітей за період навчання склалася звичка до здорової їжі. За словами очільника міністерства, на сьогодні 75% всіх неінфекційних захворювань виникають частково саме через погане харчування з малечку.

"Для нас змінити харчову звичку в дорослої людини — це виклик для системи охорони здоров'я. Ми це пробуємо зробити комунікаційно, але це досить і досить тяжко. Тому в стратегії зміни підходів до шкільного харчування було закладено, що ми повинні розпочинати закладати ази здорового харчування на самому початку. І ми хочемо через здорові звички дітей змінити повністю культуру харчування наших дорослих", — розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас головний лікар країни наголосив, що оновлене меню підлаштоване під різні категорії людей, зокрема алергіків. Це вдалося завдяки зменшенню концентрації солі та цукру.

"Ми маємо звикнути їсти несолону їжу, бо у нас звичайна добова норма перевищена у 4-5 разів. А ми це врегулювали для кожної вікової групи. Те саме стосується цукру у напоях та десертах", — підкреслив очільник МОЗ.

Кухарі готовлять страви за оновленим меню. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Навчання кухарів

Станом на сьогодні навчання пройшли майже 3000 тисячі кухарів, з яких 593 — лише на Одещині. Підвищення кваліфікації проходить у два етапи: теоретичні знання та практичні. Як розповідає майстриня Віолетта, загалом потрібно вчитися по шість годин протягом пʼяти днів.

"Ми адаптуємо запропоноване меню під запити шкіл та садочків і навчаємо робити все: перше, друге та компот. Раніше в нас була трошки інша технологія приготування, а зараз все робимо мінімізовано, без зайвих спецій. Проте страви виходять смачними завдяки нашому обладнанню", — зазначила Віолетта.

Майстриня Віолетта. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також вона додала, що пароконвектомат не лише скоротив тривалість приготування страв, а й зменшив навантаження. Раніше для приготування обіду потрібно було декілька кухарів, які займалися чимось конкретним, сьогодні ж вистачає одного.

"Ми можемо одночасно всі 10 секцій залучити. Тож готувати стало легше, бо потрібно лише помістити в апарат заготовку. Бо на звичайній плиті та сковорідці це було б набагато довше", — додала майстриня.

Пароконвектомат на кухні. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Реформа харчування

Понад 2 мільярди гривень цього року уряд виділив на реформу харчування у закладах освіти. Відомо, що це дасть змогу забезпечити якісною їжею майже 800 тисяч учнів. За словами заступника міністра освіти Андрія Сташківа, з жовтня цього року вдалося зробити безплатне харчування для всіх школярів молодших класів та пільгових категорій. І надалі держава лише розширюватиме цей перелік.

"Такі зміни не відбувалися протягом десятиліть. Але ми заклали це до стратегії реформи шкільного харчування і прагнули до цього. І за кошти, спрямовані на реформу, громади зможуть купувати продукти, оплачувати кейтеринг та інші необхідні послуги", — розповів заступник очільника МОН Андрій Сташків.

Заступник очільника МОН Андрій Сташків. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, він додав, що реформа шкільного харчування передбачає субвенції на ремонт кухонь та їдалень, яка становить півтора мільярда гривень.

"Ми очікуємо, що 153 тисячі учнів — це та цільова аудиторія від реалізації субвенції, які будуть мати доступ до нових кухонь і їдалень. І їжа для них готуватиметься на новому обладнанні, згідно із сучасними вимогами", — додав пан Сташків.

Кухарі готують їсти. Фото: Новини.LIVE

Зеленська про реформу харчування

Реформа шкільного харчування була запроваджена у 2020 році, а повна модернізація має відбутися до кінця 2027-го. Як розповіла Перша леді України, минулого року наша країна долучилася до міжнародної коаліції харчування, що дасть змогу пришвидшити реформу шляхом залучення закордонних партнерів.

"Для цього була поведена величезна робота, щоб Україна стала учасницею цієї коаліції. І ми поділимося власним досвідом з партнерами, бо ніхто, крім нас, не проводив такі масштабні реформи під час війни", — наголосила перша леді.

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

Крім того, Олена Зеленська відзначила продуктивні результати цієї реформи на Одещині, але наголосила, що залучення громад має бути більш активним.

"Зараз це наша стратегічна мета, бо нагодована дитина — це спокійні батьки та стійкість, яку ми плекаємо всі разом. І наше завдання — виростити покоління переможців. Переможців не тільки в цій війні, але переможців по життю", — підсумувала Перша леді України.

Діти обідають у столовій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Слід зазначити, що Україна лише на початку свого шляху до повної реформи харчування і попереду ще багато викликів. Але ми повинні памʼятати, що жодних змін не може бути без їхнього бажання, тож звичка харчуватися правильно та бути здоровими залежить від кожного з нас!