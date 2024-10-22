Дети едят в столовой. Фото: Новини.LIVE

Разнообразная, вкусная, а главное, полезная пища — такая основная цель реформы школьного питания. Именно поэтому повара образовательных заведений изучают новое меню, разработанное диетологами и нутрициологами, чтобы овладеть новейшей техникой для приготовления блюд. Всего в Украине модернизировали уже треть столовых, Одесчина тоже не стала исключением — уже стабильно работает с десяток заведений по новой реформе и три пищеблока. Но к концу года их уже должно быть 13.

Журналисты Новини.LIVE проинспектировали, как и в каких условиях готовят еду школьникам Одесской области.

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Обновленное меню в школе

Восьмиклассница Доминика рассказывает, что еда в школе действительно вкусная. Но большой разницы с тем, как она была до реформы, девочка сильно не заметила. Однако связывает школьница это с длительным дистанционным обучением, так что вкус просто мог забыться. Но отмечает, что фруктов стало гораздо больше, а порции более объемные.

"Я в нашей столовой очень люблю макароны. Даже больше, чем дома. И я почти всегда все съедаю. Оставляю, только если перед обедом успею зайти в магазин", — отметила Доминика.

Школьница Доминика. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время старшеклассник Дмитрий отмечает то, что ему очень нравится новый рацион. В нем стало больше мяса, что и нужно для растущего организма. Но также парень сделал замечание, что не хватает чего-нибудь сладкого к чаю, особенно после уроков с нагрузкой, как физическая культура.

"Я вообще очень наедаюсь, порции большие и сытные. Но, бывает, не хватает к чаю конфету или булочку какую-то. Вот такого нам сейчас не дают есть", — добавил Дмитрий.

Школьник Дмитрий. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Чем питаются дети в школе

Следует сказать, что Одесская область оказалась среди тех регионов, где реформа школьного питания проходит в ускоренном режиме, ведь здесь достаточно большое количество учащихся. Первые два опорных пищеблока работают уже больше года в Измаиле и Савране, а недавно в пригороде Одессы открылся еще один. Как рассказывает кухарка Светлана Николаевна, процесс работы действительно сильно изменился по сравнению с предыдущими годами, а качество пищи стало лучше.

"У нас ничего не жарится, все на пару в пароконвэктомате. Мы стараемся все делать по рецептам Клопотенко, которые он рекомендовал. Продукты у нас всегда свежие, нет такого, что что-то плохое", — отметила Светлана Николаевна.

Кухарка Светлана Николаевна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также женщина отметила, что в их школе работает специальная диетсестра, которая прорабатывает меню на каждый день, подстроенное под сезон.

"Вот сегодня у нас в меню яблоки, салат из огурца и гречка с мясом. Еще бывают бананы, апельсины груши и разные овощи. И все свежее, потому что консервация давно запрещена", — подчеркнула работница кухни.

Еда из обновленного меню для школьников. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Здоровое питание

Следует отметить, что в Министерстве здравоохранения о реформе школьного питания отзываются хорошо, ведь его цель состоит в том, чтобы у детей за период обучения сложилась привычка здоровой пищи. По словам главы министерства, на сегодня 75% всех неинфекционных заболеваний возникают частично именно из-за плохого питания с малых лет.

"Для нас изменить пищевую привычку у взрослого человека — это вызов для системы здравоохранения. Мы это пытаемся сделать коммуникационно, но это достаточно и достаточно тяжело. Поэтому в стратегии изменения подходов к школьному питанию было заложено, что мы должны начинать закладывать азы здорового питания в самом начале. И мы хотим через здоровые привычки детей изменить полностью культуру питания наших взрослых", — рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время главный врач страны подчеркнул, что обновленное меню подстроено под разные категории людей, в частности аллергиков. Это удалось за счет уменьшения концентрации соли и сахара.

"Мы должны привыкнуть есть несоленую пищу, потому что у нас обычная суточная норма превышена в 4-5 раз. А мы это урегулировали для каждой возрастной группы. То же касается сахара в напитках и десертах", — подчеркнул глава Минздрава.

Повара готовят блюда по обновленному меню. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Обучение поваров

По состоянию на сегодняшний день обучение прошли почти 3000 тысяч поваров, из которых 593 — только на Одесчине. Повышение квалификации проходит в два этапа: теоретические знания и практические. Как рассказывает мастер Виолетта, всего нужно учиться по шесть часов в течение пяти дней.

"Мы адаптируем предложенное меню под запросы школ и садиков и учим делать все: первое, второе и компот. Раньше у нас была немного другая технология приготовления, а сейчас все делаем минимизировано, без лишних специй. Но блюда получаются вкусными благодаря нашему оборудованию", – отметила Виолетта.

Мастерица Виолетта. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также она добавила, что пароконвектомат не только сократил продолжительность приготовления блюд, но и снизил нагрузку. Раньше для приготовления обеда нужно было несколько поваров, занимавшихся чем-то конкретным, сегодня же хватает одного.

"Мы можем одновременно все 10 секций привлечь. Так что готовить стало легче, потому что нужно только поместить в аппарат заготовку. Потому что на обычной плите и сковородке это было бы гораздо дольше", — добавила мастерица.

Пароконвектомат на кухне. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Реформа питания

Более 2 миллиардов гривен в этом году правительство выделило на реформу питания в учебных заведениях. Известно, что это позволит обеспечить качественной едой почти 800 тысяч учащихся. По словам замминистра образования Андрея Сташкива, с октября этого года удалось сделать бесплатное питание для всех школьников младших классов и льготных категорий. И дальше государство будет только расширять этот перечень.

"Такие изменения не происходили в течение десятилетий. Но мы заложили это в стратегию реформы школьного питания и стремились к этому. И за средства, направленные на реформу, громады смогут покупать продукты, оплачивать кейтеринг и другие необходимые услуги", — рассказал замглавы МОН Андрей Сташкив.

Заместитель главы МОН Андрей Сташкив. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, он добавил, что реформа школьного питания предусматривает субвенции на ремонт кухонь и столовых, которая составляет полтора миллиарда гривен.

"Мы ожидаем, что 153 тысячи учеников — это та целевая аудитория от реализации субвенции, которые будут иметь доступ к новым кухням и столовым. И еда для них будет готовиться на новом оборудовании, согласно современным требованиям", — добавил Сташкив.

Повара готовят еду. Фото: Фото: Новини.LIVE

Зеленская о реформе питания

Реформа школьного питания была введена в 2020 году, а полная модернизация должна состояться до конца 2027-го. Как рассказала первая леди Украины, в прошлом году наша страна присоединилась к международной коалиции питания, что позволит ускорить реформу путем привлечения зарубежных партнеров.

"Для этого была проделана огромная работа, чтобы Украина стала участницей этой коалиции. И мы поделимся собственным опытом с партнерами, потому что никто, кроме нас, не проводил столь масштабные реформы во время войны", — подчеркнула первая леди.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Фото: Новини.LIVE

Кроме того, Елена Зеленская отметила продуктивные результаты этой реформы в Одесской области, но подчеркнула, что привлечение громад должно быть более активным.

"Сейчас это наша стратегическая цель, потому что накормленный ребенок — это спокойные родители и стойкость, которую мы лелеем все вместе. И наша задача — вырастить поколение победителей. Победителей не только в этой войне, но победителей по жизни", — подытожила первая леди Украины.

Дети обедают в столовой. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует отметить, что Украина только в начале своего пути к полной реформе питания и предстоит еще много вызовов. Но мы должны помнить, что никаких изменений не может быть без их желания, так что привычка питаться правильно и быть здоровыми зависит от каждого из нас!