В Одессе бывший туберкулезный санаторий переделают в реабилитационный центр для детей

Бывший одесский санаторий "Ласточка". Фото: Новини.LIVE

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на разработку проекта по реконструкции зданий для размещения детского реабилитационного центра. Речь идет о бывшем туберкулезном санатории "Ласточка".

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с платформы Prozorro.

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Что сделают

Согласно тендерной документации, существующие здания "Ласточки" должны реконструировать под помещение лечебно-диагностического комплекса. В частности, здесь разместят корпуса реабилитации, диагностики, ментального здоровья и паллиативной помощи. Также в бывшем санатории будут детский сад, школа, укрытие, футбольное поле и теннисный корт.

Проект должен быть сделан до 31 мая 2025 года. За него мэрия готова заплатить 4,4 млн. грн.

Что известно о "Ласточкt"

Отметим, речь идет о здании бывшего туберкулезного санатория "Ласточка", существовавшего с 1954 года. Его закрыли в 2017 году. Официальной причиной стал ряд грубых нарушений санитарных и пожарных норм безопасности. В частности, в санатории не было системы пожарного оповещения, проседала крыша, а устаревшие коммуникации часто прорывало. Кроме того, заведение сочли нерентабельным: в нем постоянно находилось всего от 30 до 50 детей на 120 коек и более ста сотрудников. В 2021 году мэрия решила создать на базе "Ласточки" реабилитационный центр.

Отметим, санаторий находится на так называемой "золотой земле" у моря на Даче Ковалевского.

Напомним, в Одессе купят жилье для детских домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий. Также в одесских школах будут новые кухни и столовые.