Одеська прокуратура контролює припинення забруднення пляжу Чорноморка стічними водами

Виток стічних вод з насосної станції. Фото: dumskaya.net

Ситуацією з викидами стічними водами у Чорноморці зацікавилася прокуратура. Взяті аналізи показали небезпечні речовини у Чорному морі поряд із міським пляжем. Наразі триває досудове слідство.

Про це повідомляла пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Забруднення моря

Як вдалося встановити під час слідства скидання неочищених стічних вод проводиться з непрацюючої каналізаційно-насосної станції "Чорноморка-2". Вона була відключена від електроенергії ще 2021 року. Фахівці державної екологічної інспекції Південно-Західного округу під час перевірки відібрали проби води зі зливового колектора та Чорного моря. В отриманих результатах виявлено забруднюючі речовини у внутрішніх водах біля пляжу "Чорноморка". Серед яких – залізо загальне, азот амонійний, БСК5, нітрати, нітрити, фосфати, нафтопродукти, хлориди, сульфати, ХСК.

Яке покарання

Поліцейські під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста наразі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 243 КК України (Забруднення моря). Ця стаття передбачає штраф від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі вирішуються питання щодо вжиття заходів реагування для усунення порушень вимог екологічного законодавства.

Нагадаємо, що наразі Одеса страждає від мазуту, який принесло течією з Криму.

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