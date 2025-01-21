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Катастрофа у Чорному морі — масштаб на супутникових знімках

21 січня 2025 09:27
Рвачова Анастасія - редактор
Реальні показники витоку мазуту у Чорне море: що приховує РФ
Люди прибирають мазут з російських танкерів. Фото: росЗМІ
Рвачова Анастасія - редактор

Уламки танкера "Волгонефть 212", який розколовся у Чорному морі, знаходяться у територіальних водах України. Ба більше, аварійне судно продовжувало дрейфувати, розливаючи мазут, щонайменше до 12 січня 2025 року, що створило серйозну екологічну загрозу.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив одеський еколог-журналіст Владислав Балінський. 

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Що відомо про викид мазуту

Уламки судна пройшли не менше 8,25 кілометра, залишаючи за собою масштабний шлейф нафти. Це підтверджує ретельний аналіз супутникових радарних знімків Sentinel-1. 

"Знімки чітко показують витоки мазуту з усіх трьох уламків суден, що означає постійний витік щонайменше місяць. Це суперечить офіційним даним РФ, які заявляли про витік у 2,3 тисячі тонн", — зазначає Владислав Балінський. 

Витоки російського мазуту на знімках. Фото: Владислав Балінський
Витоки російського мазуту на знімках. Фото: Владислав Балінський 

Крім того, роботи з герметизації танків проведені не були. За словами еколога, на рухомих уламках провести водолазні роботи неможливо, і це лише посилює масштаб катастрофи. 

Чого чекати далі

Варто сказати, що найбільше занепокоєння викликає динаміка забруднення. Навіть уламки, що здавалися менш пошкодженими, вивільняють значну кількість мазуту через технологічні отвори.

"На дні залишаються мазутні сліди, які формують шлейфи на поверхні, видимі на супутникових знімках", — підсумовує фахівець. 

Витоки російського мазуту на знімках. Фото: Владислав Балінський
Витоки російського мазуту на знімках. Фото: Владислав Балінський 

Нагадаємо, ми писали, хто з живих організмів постраждав найбільше від викиду мазуту. 

Також ми повідомляли, що Україна, Румунія та Болгарія узгодили спільні кроки для подолання наслідків розливу мазуту в Чорному морі. 

Одеса Крим Чорне море екологічна катастрофа нафта Новини Одеси екологія танкер

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