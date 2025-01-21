Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Катастрофа в Черном море — масштаб на спутниковых снимках arrow

Катастрофа в Черном море — масштаб на спутниковых снимках

21 января 2025 09:27
Рвачова Анастасия - редактор
Реальные показатели утечки мазута в Черное море: что скрывает РФ
Люди убирают мазут с российских танкеров. Фото: росСМИ
Рвачова Анастасия - редактор

Обломки танкера "Волгонефть 212", который раскололся в Черном море, находятся в территориальных водах Украины. Более того, аварийное судно продолжало дрейфовать, разливая мазут, по меньшей мере до 12 января 2025 года, что создало серьезную экологическую угрозу.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил одесский эколог-журналист Владислав Балинский. 

Читайте также:

Что известно о выбросе мазута

Осколки судна прошли не менее 8,25 километра, оставляя за собой масштабный шлейф нефти. Это подтверждает тщательный анализ спутниковых радарных снимков Sentinel-1.

"Снимки четко показывают утечки мазута со всех трех обломков судов, что означает постоянную утечку по меньшей мере месяц. Это противоречит официальным данным РФ, которые заявляли об утечке в 2,3 тысячи тонн", — отмечает Владислав Балинский.

Утечки российского мазута на снимках. Фото: Владислав Балинский
Утечки российского мазута на снимках. Фото: Владислав Балинский 

Кроме того, работы по герметизации танков проведены не были. По словам эколога, на движущихся обломках провести водолазные работы невозможно, и это лишь усугубляет масштаб катастрофы.

Чего ждать дальше

Стоит сказать, что наибольшее беспокойство вызывает динамика загрязнения. Даже обломки, казавшиеся менее поврежденными, высвобождают значительное количество мазута через технологические отверстия.

"На дне остаются мазутные следы, которые формируют шлейфы на поверхности, видимые на спутниковых снимках", — заключает специалист.

Утечки российского мазута на снимках. Фото: Владислав Балинский
Утечки российского мазута на снимках. Фото: Владислав Балинский 

Напомним, мы писали, кто из живых организмов пострадал больше всего от выброса мазута. 

Также мы сообщали, что Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для преодоления последствий разлива мазута в Черном море.

Одесса Крым Черное море экологическая катастрофа нефть Новости Одессы экология танкер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:29 Силы обороны атаковали нефтебазу и авиационный завод РФ — детали

11:21 Гармаш нашел новую команду — ее статус всех удивит

11:21 Залужный намекнул на напряженные отношения с Офисом Президента

11:14 Алименты для взрослого человека — когда бывшие должны платить

11:12 На Харьковщине мужчина незаконно проник во двор — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:03 Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:02 Дело Граждана — меру Белгород-Днестровска продлили срок

11:01 Кличко собирается вернуться в ринг и провести бой — что известно

11:00 Помощь в 10,8 тыс. гривен — в NRC уточнили требования

10:53 Во Львове мужчина дважды воровал телефоны — что решил суд

11:29 Силы обороны атаковали нефтебазу и авиационный завод РФ — детали

11:21 Гармаш нашел новую команду — ее статус всех удивит

11:21 Залужный намекнул на напряженные отношения с Офисом Президента

11:14 Алименты для взрослого человека — когда бывшие должны платить

11:12 На Харьковщине мужчина незаконно проник во двор — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:03 Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:02 Дело Граждана — меру Белгород-Днестровска продлили срок

11:01 Кличко собирается вернуться в ринг и провести бой — что известно

11:00 Помощь в 10,8 тыс. гривен — в NRC уточнили требования

10:53 Во Львове мужчина дважды воровал телефоны — что решил суд

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025