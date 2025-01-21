Реальные показатели утечки мазута в Черное море: что скрывает РФ

Люди убирают мазут с российских танкеров. Фото: росСМИ

Обломки танкера "Волгонефть 212", который раскололся в Черном море, находятся в территориальных водах Украины. Более того, аварийное судно продолжало дрейфовать, разливая мазут, по меньшей мере до 12 января 2025 года, что создало серьезную экологическую угрозу.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил одесский эколог-журналист Владислав Балинский.

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Что известно о выбросе мазута

Осколки судна прошли не менее 8,25 километра, оставляя за собой масштабный шлейф нефти. Это подтверждает тщательный анализ спутниковых радарных снимков Sentinel-1.

"Снимки четко показывают утечки мазута со всех трех обломков судов, что означает постоянную утечку по меньшей мере месяц. Это противоречит официальным данным РФ, которые заявляли об утечке в 2,3 тысячи тонн", — отмечает Владислав Балинский.

Утечки российского мазута на снимках. Фото: Владислав Балинский

Кроме того, работы по герметизации танков проведены не были. По словам эколога, на движущихся обломках провести водолазные работы невозможно, и это лишь усугубляет масштаб катастрофы.

Чего ждать дальше

Стоит сказать, что наибольшее беспокойство вызывает динамика загрязнения. Даже обломки, казавшиеся менее поврежденными, высвобождают значительное количество мазута через технологические отверстия.

"На дне остаются мазутные следы, которые формируют шлейфы на поверхности, видимые на спутниковых снимках", — заключает специалист.

Утечки российского мазута на снимках. Фото: Владислав Балинский

Напомним, мы писали, кто из живых организмов пострадал больше всего от выброса мазута.

Также мы сообщали, что Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для преодоления последствий разлива мазута в Черном море.