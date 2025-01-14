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Екологічна катастрофа у Чорному морі — сусіди допоможуть Україні

14 січня 2025 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Румунія та Болгарія допоможуть Україні впоратися з катастрофою Чорного моря
На узбережжі Чорного моря прибирають мазут. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Україна, Румунія та Болгарія узгодили спільні кроки для подолання наслідків розливу мазуту у Чорному морі. Подальші дії ускладнює те, що Росія приховує справжні наслідки катастрофи. 

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

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За словами міністра Світлани Гринчук, кооперація з сусідами — це не послуга для України, а спільна відповідальність держав, розташованих на берегах Чорного моря.

"Попри те, що математичні моделі не демонструють рух плями на захід, наслідки аварії російських танкерів несуть ризики для всього Чорного моря. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води вглиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя, тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів, порушені харчові ланцюги в екосистемах", — наголосила міністр.

За попередніми підрахунками, витік мазуту вже наніс екосистемі Чорного моря матеріальної шкоди на суму понад 14 млрд доларів. Україна, Болгарія та Румунія вже звернулися до структур ООН, Євросоюзу та Міжнародної морської організації. Також країни домовилися координувати зусилля щодо обмеження виходу у море застарілих суден РФ.

Замало інформації

У міністерстві зазначають, що не мають перевірених даних щодо наслідків аварії російських нафтоналивних суден. 

"Ми маємо доступ до інформації про цю ситуацію лише за допомогою кримських локальних медіа та обмеженої кількості супутникових знімків", — говорять у відомстві.

Українські фахівці продовжують спостерігати за ситуацією, готують звернення до Єврокомісії й очікують на дії з боку світової спільноти.

"Це вже не перша схожа ситуація з російськими танкерами. РФ ігнорує міжнародне морське право. Тож проігнорувати цю аварію зараз — означає дозволити її повторення у майбутньому", — наголосила Світлана Гринчук. 

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм зазнали аварії два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Пляма рухається у напрямку Одещини. Поки слідів нафтопродуктів у морі поблизу одеських берегів не виявили, але у регіоні вже зустрічали вимазаних мазутом птахів.

Одеса Чорне море Румунія екологічна катастрофа Болгарія екологічна загроза

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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