Мазут у Чорному морі — чи покарають Росію

Птаха в мазуті. Фото ілюстративне: УНІАН

Перемога у війні для України — це не лише про відновлення територіальної цілісності, але й про можливість змусити Росію відповісти за всі свої злочини, включно з екологічними. Чорне море, яке стало мішенню агресії, потребує уваги та відновлення, але на шляху до цього є багато "якщо".

Про це журналістам Новини.LIVE розповів журналіст-еколог та фахівець Національного екологічного центру України Владислав Балінський.

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Росія може відповісти за екологічний злочин — викид мазуту в Чорне море, але все залежить від перемоги України та умов післявоєнних домовленостей, вважає Балінський. Він також наголошує, що важливість екологічних питань зараз оцінюється не лише через моральні аспекти, а й у фінансових категоріях.

"Ми мусимо розуміти, що світ більше не оцінює екологію як щось абстрактне. Це не тільки "пташки та квіточки" — усе вимірюється у грошах", — зазначає еколог.

За його словами прокуратура разом із Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів уже зараз фіксують факти екологічних злочинів, визначають їх масштаби та нараховують збитки.

Відшкодування збитків після війни

Він також впевнений, що залучені фінанси стануть основою для масштабного відновлення Чорного моря, зокрема очищення вод, відновлення флори та фауни, а також проведення заходів для покращення його екологічного стану.

"Якщо ці гроші будуть, ми зможемо організувати ефективні програми для покращення стану Чорного моря. Зараз усе залежить від того, наскільки ми зможемо аргументувати наші втрати на міжнародній арені", — додає фахівець.

Балінський вважає, що міжнародні судові органи можуть стати ключовим інструментом у справі відшкодування. У разі успіху Україна отримає не лише компенсацію, а й можливість провести заходи для покращення екологічного стану моря.

Україна документує екологічні злочини

Еколог також вважає, що майбутня перемога України стане можливістю для екологічної справедливості, яка передбачає не тільки компенсацію збитків, але й відновлення багатств, які природа втратила через агресію Росії. Щоб цей шлях став реальністю, важливо продовжувати фіксувати злочини, вимагати компенсацій і формувати новий підхід до екології як до стратегічної цінності.

"Якщо ми переможемо, то Росія буде відповідати за всі свої злочини. Якщо ж будуть якісь компромісні умови, то отримаємо лише часткову компенсацію", — каже Балінський.

Розлом танкерів РФ у Чорному морі: що відомо

Нагадаємо, розлив мазуту стався після аварії двох танкерів РФ, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які розкололися під час шторму 15 грудня 2024 року в Керченській протоці. У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Через воєнні дії екологи не можуть ліквідувати нафтову пляму у морі, поки вона не дістанеться узбережжя. Також ми повідомляли, що позавчора стався новий витік нафтопродуктів із корми танкера "Волгонефть-239", який наразі стоїть на мілині у районі селища Тамань. Плями мазуту уже помітили на узбережжі Румунії, Туреччини та Болгарії.