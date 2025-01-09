Екологи не зможуть ліквідувати мазутну пляму, поки вона не досягне Одещини

Мазутна пляма у морі. Фото: росЗМІ

Через воєнні дії спеціалісти не зможуть ліквідувати нафтову пляму у Чорному морі, яка утворилася внаслідок аварії російських танкерів. Якщо ж мазут дістанеться суші на Одещині чи Миколаївщині, це спричинить ще більшу шкоду для природи.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла екологиня Тетяна Лампіка.

Читайте також:

Війна на заваді

За словами спеціалістки, якби не було воєнних дій, представники Держекоінспекції та інших служб могли б заблокувати пляму мазуту абсорбентами, а потім ліквідувати. Але наразі це неможливо.

"Найімовірніше, ліквідацію плями доведеться здійснювати вже на березі, якщо вона досягне узбережжя", — говорить Тетяна Лампіка.

Екологиня додала, що мазутна пляма вже завдає непоправної шкоди довкіллю, а коли вона потрапить на сушу, наслідки можуть бути значно серйознішими.

"Поки вона пливе, вона буде вбивати усе живе, на що вона буде напливати", — каже Тетяна Лампіка.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. За прогнозами екологів, до Одеси пляма може дістатися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця. Під загрозою також узбережжя Миколаївської області.