Екологи не зможуть ліквідувати мазутну пляму, поки вона не досягне Одещини

Катастрофа у Чорному морі — ліквідувати мазут неможливо
Через воєнні дії спеціалісти не зможуть ліквідувати нафтову пляму у Чорному морі, яка утворилася внаслідок аварії російських танкерів. Якщо ж мазут дістанеться суші на Одещині чи Миколаївщині, це спричинить ще більшу шкоду для природи.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла екологиня Тетяна Лампіка.
Війна на заваді
За словами спеціалістки, якби не було воєнних дій, представники Держекоінспекції та інших служб могли б заблокувати пляму мазуту абсорбентами, а потім ліквідувати. Але наразі це неможливо.
"Найімовірніше, ліквідацію плями доведеться здійснювати вже на березі, якщо вона досягне узбережжя", — говорить Тетяна Лампіка.
Екологиня додала, що мазутна пляма вже завдає непоправної шкоди довкіллю, а коли вона потрапить на сушу, наслідки можуть бути значно серйознішими.
"Поки вона пливе, вона буде вбивати усе живе, на що вона буде напливати", — каже Тетяна Лампіка.
Деталі катастрофи
Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. За прогнозами екологів, до Одеси пляма може дістатися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця. Під загрозою також узбережжя Миколаївської області.
Читайте Новини.LIVE!