Экологи не смогут ликвидировать мазутное пятно, пока оно не достигнет Одесской области

Мазутное пятно в море. Фото: росСМИ

Из-за военных действий специалисты не смогут ликвидировать нефтяное пятно в Черном море, которое образовалось в результате аварии российских танкеров. Если же мазут доберется до суши в Одесской или Николаевской области, это повлечет еще больший вред для природы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала эколог Татьяна Лампика.

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По словам специалистки, если бы не было военных действий, представители Госэкоинспекции и других служб могли бы заблокировать пятно мазута абсорбентами, а затем ликвидировать. Но пока это невозможно.

"Вероятнее всего, ликвидацию пятна придется осуществлять уже на берегу, если оно достигнет побережья", — говорит Татьяна Лампика.

Эколог добавила, что мазутное пятно уже наносит непоправимый вред окружающей среде, а когда оно попадет на сушу, последствия могут быть значительно серьезнее.

"Пока оно плывет, оно будет убивать все живое, на что оно будет наплывать", — говорит Татьяна Лампика.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. По прогнозам экологов, до Одессы пятно может добраться уже к концу этой недели или ближе к середине месяца. Под угрозой также побережье Николаевской области.