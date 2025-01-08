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Катастрофа у Чорному морі — мазут наближається до Одеси

8 січня 2025 09:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нафтова пляма може дістатися Одеси вже цього тижня
На пляжі у Криму прибирають мазут. Фото: Teplegram/opershtab23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мазут, який потрапив у Чорне море внаслідок аварії російських танкерів, може дістатися до узбережжя Одещини вже найближчими тижнями або навіть днями. Це залежить від напрямку вітру.

Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

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За словами фахівця, терміни, коли забруднення може дістатися Одещини, визначаються температурою води та напрямком вітру. Спостерігаючи за динамікою руху мазутної плями біля кримського узбережжя, можна дійти висновку, що це станеться досить скоро.

"Кримські ТГ-пабліки поширюють фотографії згустків мазуту на пляжах Євпаторії, що знаходиться на відстані 375 кілометрів від місця аварії, якщо рахувати вздовж узбережжя. Це вже значно більше половини шляху до Одеси, залишилося менше 250 км", — говорить Владислав Балінський.

Еколог відзначив, що на фотографіях помітні саме відокремлені згустки, часто з вкрапленням залишків рослин. Це означає, що мазут при даній температурі води має показники плавучості, близькі до нуля, і переміщується за вектором основної чорноморської течії, тобто, якраз у напрямку Одещини й далі до Румунії та Болгарії. Руху плям сприяє сильний вітер з моря.

"Уже наступний такий південний вітер може почати викидати мазут на узбережжя Одеської затоки або де-небудь ближче до Румунії. Коли? В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця", — каже Владислав Балінський.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки потужний шторм розломив навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. За прогнозами науковців, подолання наслідків аварії може розтягтися на десятиліття. Водночас РФ продовжує використовувати застарілі нафтоналивні судна. Це посилює ризик нової катастрофи. Відомо, що росіяни не зможуть підняти затонулі танкери до весни, відповідно, шкідливі речовини продовжують потрапляти у воду. 

За даними екологів, розлив нафти вже спричинив масову загибель дельфінів. Днями у тимчасово окупованому Криму виявили нові випадки забруднення мазутом.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа Одеська область екологічна загроза

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