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Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

2 січня 2025 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Які загрози несе розлив нафти у Чорному морі
Пляма мазуту в Анапі. Фото: Telegram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Розлив нафтопродуктів з російських суден став найбільшою подібною аварією за всю історію Чорного моря. Її наслідки можуть відчуватися десятки років і мати фатальний вплив на морських мешканців. 

Про це розповів у коментарі виданню "Крим.Реалії" зоолог, доктор біологічний наук Павло Гольдін

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Отруєння і мутагенез 

Вчений пояснив, що мазут і продукти його природного розкладання накопичуються як у ґрунтах, так і в живих організмах. Вони складаються з різних речовин, які взаємодіють між собою й розкладаються під впливом мікроорганізмів і сонячного світла. Деякі з цих складових високотоксичні. 

"Деякі з них викликають мутагенез у різних організмах, накопичуються в харчовому ланцюжку. Ми маємо справу з множинною дією цих нафтопродуктів. Ну і, звичайно, те, що ми бачимо зараз — це гостре отруєння, наприклад, морських птахів і морських ссавців, коли нафтопродукти просто потрапляють у шлунок чи дихальні шляхи", — зазначив Павло Гольдін.

Масштаби катастрофи

Зоолог підкреслив, що наразі неможливо оцінити весь масштаб того, що трапилося. Очевидно, що катастрофа матиме не тільки короткострокові, але й довгострокові наслідки для екосистеми. Це видно на прикладах розливів нафти у Тихому й Атлантичному океанах. 

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі через потужний шторм зазнали пошкоджень два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". За словами еколога Владислава Балінського, внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту.

Екологи стверджують, що російська влада намагається приховати масштаби катастрофи. В окупованому Криму вже оголосили режим надзвичайної ситуації.

Чорне море екологічна катастрофа природа Одеська область екологічна загроза екологія

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