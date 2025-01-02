Какие угрозы несет разлив нефти в Черном море

Пятно мазута в Анапе. Фото: Telegram

Разлив нефтепродуктов из российских судов стал самой сходной аварией за всю историю Черного моря. Ее последствия могут ощущаться десятки лет и оказать фатальное влияние на морских обитателей.

Об этом рассказал в комментарии изоолог, доктор биологических наук Павел Гольдин.

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Отравление и мутагенез

Ученый объяснил, что мазут и продукты его природного разложения накапливаются как в почвах, так и в живых организмах. Они состоят из разных веществ, взаимодействующих между собой и разлагающихся под влиянием микроорганизмов и солнечного света. Некоторые из этих составляющих высокотоксичны.

"Некоторые из них вызывают мутагенез в разных организмах, накапливаются в пищевой цепочке. Мы имеем дело с множественным действием этих нефтепродуктов. Ну и, конечно, то, что мы видим сейчас — это острое отравление, например, морских птиц и морских млекопитающих, когда нефтепродукты просто попадают в желудок или дыхательные пути", — отметил Павел Гольдин.

Масштабы крушения

Зоолог подчеркнул, что в настоящее время невозможно оценить весь масштаб случившегося. Очевидно, что катастрофа будет иметь не только краткосрочные, но и долгосрочные последствия для экосистемы. Это видно на примерах разливов нефти в Тихом и Атлантическом океанах.

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма потерпели повреждения два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута.

Экологи утверждают, что российские власти пытаются скрыть масштабы крушения. В оккупированном Крыму уже объявили режим чрезвычайной ситуации.