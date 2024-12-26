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Нафтова пляма у Чорному морі — справжні масштаби катастрофи

26 грудня 2024 16:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Справжні масштаби розливу нафти у Чорному морі
Пляма мазуту в Анапі. Фото: Telegram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Очищення води та узбережжя Чорного моря від нафтопродуктів з російських танкерів може тривати до десяти років. Крім мазуту, у море потрапили й інші шкідливі речовини. Це збільшує масштаби катастрофи.

Про це повідомила керівниця російської Спілки енерго-екологічної безпеки Наталія Соколова.

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За словами екологині, у Чорне море вилилося понад 4,3 тис. тонн мазуту, а також інші нафтопродукти. Очищувальні роботи займуть не менше трьох повноцінних сезонів за найбільш оптимістичним сценарієм. Фактично ж — набагато більше. 

"Реально може піти до п’яти років, а за негативного розвитку подій — до десяти років", — говорить Наталія Соколова.

Вона стверджує, що танкери перевозили не тільки мазут, але й інші продукти різної щільності, зокрема, бензин, дизель, масла. Прибрати їх буде особливо складно.

"Ця суміш дає різну густину. Плівку на поверхні зібрали боновими загородженнями та сорбентами. Тяжкі фракції опустилися на дно. Там вони становлять дуже велику складність для збору. Вони поєднуються з донними відкладеннями, фітопланктоном і водоростями. На жаль, під час припливів цей мазут повертатиметься", — каже Наталія Соколова.

Нагадаємо, 15 та 17 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл три російські судна з нафтопродуктами. Внаслідок аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі пляжі в окупованому Криму та на території РФ пляжі забруднені мазутом. Через це гинуть птахи та морські тварини, зокрема, дельфіни.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа екологічна загроза екологія

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