Настоящие масштабы разлива нефти в Черном море

Нефтяное пятно в Черном море – настоящие масштабы катастрофы
Очистка воды и побережья Черного моря от нефтепродуктов из российских танкеров может занять до десяти лет. Кроме мазута в море попали и другие вредные вещества. Это увеличивает масштабы катастрофы.
Об этом сообщила руководитель российского Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова.
Прогнозы и сценарии
По словам экологии, в Черное море вылилось более 4,3 тыс. тонн мазута и другие нефтепродукты. Очистительные работы займут не менее трех полноценных сезонов по наиболее оптимистичному сценарию. Фактически же — гораздо больше.
"Реально может уйти до пяти лет, а при негативном развитии событий — до десяти лет", — говорит Наталья Соколова.
Она утверждает, что танкеры перевозили не только мазут, но и другие продукты разной плотности, в частности бензин, дизель, масла. Убрать их будет особенно сложно.
"Эта смесь дает разную плотность. Пленку на поверхности собрали боновыми заграждениями и сорбентами. Тяжелые фракции опустились на дно. Там они составляют очень большую сложность для сбора. Они сочетаются с донными отложениями, фитопланктоном и водорослями. К сожалению, во время приливов этот мазут будет возвращаться", — говорит Наталья Соколова.
Напомним, 15 и 17 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам три российских судна с нефтепродуктами. В результате аварии российских нефтяных танкеров в Черном море пляжи в оккупированном Крыму и на территории РФ пляжи загрязнены мазутом. Из-за этого гибнут птицы и морские животные, в частности, дельфины.
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