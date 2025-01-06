Через витік нафтопродуктів у Чорному морі масово гинуть дельфіни

Тіло дельфіна викинуло на берег. Фото: Центр "Дельфа"

Після розливу мазуту у Керченській протоці науковці виявили десятки мертвих тіл морських китоподібних. Вчені припускають, що загиблих тварин може бути набагато більше.

Про це повідомили у Науково-екологічному Центрі порятунку дельфінів "Дельфа".

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Масштаби трагедії

За словами екологів, з моменту аварії нафтоналивних суден зафіксували нетипово великі цифри загибелі морських ссавців. Смерть 32 тварин найімовірніше пов'язана саме з розливом мазуту, адже вони загинули у перші десять днів після катастрофу. Знайдені тіла не містять слідів фізичних уражень. Більшість з них — азовки, які вважаються найбільш уразливим для наслідків забруднень видів китоподібних.

"Причинами можуть бути — гостра інтоксикація (парами мазуту, отруєною рибою, водою)", — зазначили у Центрі.

Науковці очікують збільшення кількості постраждалих китоподібних у набагато більшій, ніж зазвичай, кількості найближчими місяцями.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі через потужний шторм розломилися навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. За прогнозами науковців, подолання наслідків аварії може розтягтися на десятиліття. Водночас РФ продовжує використовувати застарілі нафтоналивні судна. Це посилює ризик нової катастрофи. Також відомо, що росіяни не зможуть підняти затонулі танкери до весни, відповідно, шкідливі речовини продовжують потрапляти у воду.