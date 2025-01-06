Из-за утечки нефтепродуктов в Черном море массово гибнут дельфины

Тело дельфина выбросило на берег. Фото: Центр "Дельфа"

После разлива мазута в Керченском проливе ученые обнаружили десятки мертвых тел морских китообразных. Ученые предполагают, что погибших животных может быть гораздо больше.

Об этом сообщили в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов "Дельфа".

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Масштабы трагедии

По словам экологов, с момента крушения нефтеналивных судов зафиксировали нетипично большие цифры гибели морских млекопитающих. Смерть 32 животных вероятнее всего связана именно с разливом мазута, ведь они погибли в первые десять дней после катастрофу. Найденные тела не содержат следов физических поражений. Большинство из них — азовки, которые считаются наиболее уязвимым для последствий загрязнений видом китообразных.

"Причинами могут быть — острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой, водой)", — отметили в Центре.

Ученые ожидают увеличения количества пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма разломились пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. По прогнозам ученых, преодоление последствий аварии может растянуться на десятилетия. В то же время РФ продолжает использовать устаревшие нефтеналивные суда. Это усиливает риск новой катастрофы. Также известно, что россияне не смогут поднять затонувшие танкеры до весны, соответственно, вредные вещества продолжают попадать в воду.