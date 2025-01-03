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Нової катастрофи не уникнути — застаріли судна РФ у Чорному морі

3 січня 2025 10:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
РФ продовжує використовувати застарілі танкери у Чорному морі
Застарілий танкер серії "Волгонефть". Фото: MarineTraffic
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Навіть після масштабної аварії у Керченській протоці росіяни продовжують використовувати судна серії "Волгонефть". Застосування застарілих танкерів для перевезення нафтопродуктів збільшує ризик повторення екологічної катастрофи.  

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії"

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За інформацією видання, судна серії "Волгонефть" продовжують перевезення нафтопродуктів до порту "Кавказ" на березі Керченської протоки. Зокрема, дані системи MarineTraffic свідчать, що вже після аварії на цій ділянці перебували танкери "Волгонефть-109", "Волгонефть-249", "Волгонефть-150", "Волгонефть-251" і "Волгонефть-267".      

Спеціалісти зазначають, що судна серії "Волгонефть" не пристосовані до плавання у штормових умовах і у зимовий час. Вони були збудовані наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років. Згодом танкери "модернізували", фактично вирізавши у них середню частину, що значно зменшило їхню міцність. Починаючи з 1990-х років судна практично не обслуговували. За цей час вони неодноразово потрапляли в аварії, під час яких загинули понад 1 тис. членів екіпажів. 

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі через потужний шторм зазнали пошкоджень два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". За словами еколога Владислава Балінського, внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. 

Ми повідомляли, що російська влада намагається приховати масштаби катастрофи. Водночас науковці стверджують, що її наслідки можуть відчуватися десятки років і мати фатальний вплив на морських мешканців.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа екологічна загроза екологія

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