РФ продолжает использовать устаревшие танкеры в Черном море

Новой катастрофы не избежать — устаревшие суда РФ в Черном море
Даже после масштабной аварии в Керченском проливе россияне продолжают использовать суда серии "Волгонефть". Применение устаревших танкеров для перевозки нефтепродуктов повышает риск повторения экологической катастрофы.
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
Опасные танкеры
По информации издания, суда серии "Волгонефть" продолжают перевозку нефтепродуктов в порт "Кавказ" на берегу Керченского пролива. В частности, данные системы MarineTraffic свидетельствуют, что уже после аварии на этом участке находились танкеры "Волгонефть-109", "Волгонефть-249", "Волгонефть-150", "Волгонефть-251" и "Волгонефть-267".
Специалисты отмечают, что суда серии "Волгонефть" не приспособлены к плаванию в штормовых условиях и в зимнее время. Они были построены в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Впоследствии танкеры "модернизировали", фактически вырезав у них среднюю часть, что значительно снизило их прочность. Начиная с 1990-х годов, суда практически не обслуживали. За это время они неоднократно попадали в аварии, в которых погибли более 1 тыс. членов экипажей.
Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма понесли повреждения два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута.
Мы сообщали, что российские власти пытаются скрыть масштабы крушения. В то же время ученые утверждают, что ее последствия могут ощущаться десятки лет и оказать фатальное влияние на морских жителей.
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