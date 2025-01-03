РФ продолжает использовать устаревшие танкеры в Черном море

Устаревший танкер серии "Волгонефть". Фото: MarineTraffic

Даже после масштабной аварии в Керченском проливе россияне продолжают использовать суда серии "Волгонефть". Применение устаревших танкеров для перевозки нефтепродуктов повышает риск повторения экологической катастрофы.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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По информации издания, суда серии "Волгонефть" продолжают перевозку нефтепродуктов в порт "Кавказ" на берегу Керченского пролива. В частности, данные системы MarineTraffic свидетельствуют, что уже после аварии на этом участке находились танкеры "Волгонефть-109", "Волгонефть-249", "Волгонефть-150", "Волгонефть-251" и "Волгонефть-267".

Специалисты отмечают, что суда серии "Волгонефть" не приспособлены к плаванию в штормовых условиях и в зимнее время. Они были построены в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Впоследствии танкеры "модернизировали", фактически вырезав у них среднюю часть, что значительно снизило их прочность. Начиная с 1990-х годов, суда практически не обслуживали. За это время они неоднократно попадали в аварии, в которых погибли более 1 тыс. членов экипажей.

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма понесли повреждения два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута.

Мы сообщали, что российские власти пытаются скрыть масштабы крушения. В то же время ученые утверждают, что ее последствия могут ощущаться десятки лет и оказать фатальное влияние на морских жителей.