РФ перетворює Чорне море на нафтове сміттєзвалище

Вода забруднена нафтопродуктами. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія не зупиняється у своїй агресії та нехтуванні екологічними стандартами. Експерти попереджають, що через недавню аварію з російськими танкерами Чорне море може перетворитися на нафтове сміттєзвалище, а його узбережжя — на зону екологічної катастрофи.

Про це у неділю, 22 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Забруднення Чорного моря

За його словами, Російська Федерація, намагаючись компенсувати економічні втрати через міжнародні санкції, активно використовує свої нафтопереробні заводи (НПЗ) для постачання продукції морським шляхом. Дмитро Плетенчук вважає, що це може призвести до масштабного забруднення Чорного моря.

"Якщо продовжуватиметься така політика, Чорне море може перетворитися на нафтове. Вони не зупиняться, навіть якщо берегова лінія буде вкрита нафтовими калюжами. Наступного літа, ймовірно, росіяни будуть лежати серед цих плям, продаючи кукурудзу чи креветки на забрудненому узбережжі", — каже військовий.

Возять на старих танкерах

Окрім цього, для перевезення нафтопродуктів, росіяни зазвичай використовують дореволюційні судна, деякі побудовані ще із дерева. Такі дії РФ становлять загрозу для морської флори та фауни, що неминуче вплине і на економіку регіону.

"Нафта не лише знищує екосистему, а й робить регіон непридатним для життя і туризму. Це екологічний злочин, який світ не має залишити без відповіді", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, 15 та 17 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл три російські судна з нафтопродуктами. Внаслідок аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі пляжі в окупованому Криму та на території РФ пляжі забруднені мазутом.