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Разлом танкеров — РФ рискует превратить Черное море в нефтяное

22 декабря 2024 12:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
РФ превращает Черное море в нефтяную свалку
Вода загрязнена нефтепродуктами. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Россия не останавливается в своей агрессии и пренебрежении экологическими стандартами. Эксперты предупреждают, что из-за недавней аварии с российскими танкерами Черное море может превратиться в нефтяную свалку, а ее побережье — в зону экологической катастрофы.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Загрязнение Черного моря

По его словам, Российская Федерация, пытаясь компенсировать экономические потери из-за международных санкций, активно использует свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) для поставки продукции морским путем. Дмитрий Плетенчук считает, что это может привести к масштабному загрязнению Черного моря.

"Если будет продолжаться такая политика, Черное море может превратиться в нефтяное. Они не остановятся, даже если береговая линия будет покрыта нефтяными лужами. Следующим летом, вероятно, россияне будут лежать среди этих пятен, продавая кукурузу или креветки на загрязненном побережье", — добавил военный.

Возят на старых танкерах

Кроме того, для перевозки нефтепродуктов россияне обычно используют дореволюционные суда, некоторые построены еще из дерева. Такие действия РФ представляют угрозу для морской флоры и фауны, что неизбежно повлияет и на экономику региона.

"Нефть не только уничтожает экосистему, но и делает регион непригодным для жизни и туризма. Это экологическое преступление, которое мир не должен оставить без ответа", — добавил Плетенчук.

Напомним, 15 и 17 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам три российских судна с нефтепродуктами. В результате аварии российских нефтяных танкеров в Черном море пляжи в оккупированном Крыму и на территории РФ пляжи загрязнены мазутом.

Одесса Крым Черное море экологическая катастрофа нефть Новости Одессы

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