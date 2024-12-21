Аварія російських танкерів у Криму: пляжі забруднені мазутом

Російські окупанти збирають мазут на пляжі. Фото: росЗМІ

Внаслідок аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі пляжі в окупованому Криму та на території РФ пляжі забруднені мазутом. Супутникові знімки показали масштаб екологічної катастрофи, а площа забруднення сягнула 54 кілометрів.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Читайте також:

Забруднені пляжі у Криму та РФ

Викид мазуту в море та на берег стався на Керченському півострові в районі мису Зміїний та фортеці Єні-Кале у тимчасово окупованому Криму. Також пляжі в російських курортних містах Анапа та Витязево повністю "чорні".

Повідомлення з російських пабліків. Фото: скриншот

Токсичні речовини у піску

На фото чітко видно плями мазуту та мішки зі зібраними нафтовими відходами, які, за словами журналістів, не вивозять вчасно. Через це токсичні речовини продовжують проникати у пісок, посилюючи забруднення.

Нагадаємо, 15 та 17 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл три російські судна з нафтопродуктами. Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що РФ приховує масштаби екологічного лиха, а нафтопродукти можуть дістатися українських берегів.