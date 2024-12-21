Аварія російських танкерів у Криму: пляжі забруднені мазутом

Кораблетроща російських танкерів — пляжі Криму забруднені мазутом
Внаслідок аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі пляжі в окупованому Криму та на території РФ пляжі забруднені мазутом. Супутникові знімки показали масштаб екологічної катастрофи, а площа забруднення сягнула 54 кілометрів.
Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".
Забруднені пляжі у Криму та РФ
Викид мазуту в море та на берег стався на Керченському півострові в районі мису Зміїний та фортеці Єні-Кале у тимчасово окупованому Криму. Також пляжі в російських курортних містах Анапа та Витязево повністю "чорні".
Токсичні речовини у піску
На фото чітко видно плями мазуту та мішки зі зібраними нафтовими відходами, які, за словами журналістів, не вивозять вчасно. Через це токсичні речовини продовжують проникати у пісок, посилюючи забруднення.
Нагадаємо, 15 та 17 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл три російські судна з нафтопродуктами. Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що РФ приховує масштаби екологічного лиха, а нафтопродукти можуть дістатися українських берегів.
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