Авария российских танкеров в Крыму: пляжи загрязнены мазутом

Российские оккупанты собирают мазут на пляже. Фото: росСМИ

В результате аварии российских нефтяных танкеров в Черном море пляжи в оккупированном Крыму и на территории РФ пляжи загрязнены мазутом. Спутниковые снимки показали масштаб экологической катастрофы, а площадь загрязнения составила 54 километра.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Выброс мазута в море и на берег произошел на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале во временно оккупированном Крыму. Также пляжи в российских курортных городах Анапа и Витязево полностью "черные".

Сообщения из российских пабликов. Фото: скриншот

Токсичные вещества в песке

На фото отчетливо видны пятна мазута и мешки с собранными нефтяными отходами, которые, по словам журналистов, не вывозят вовремя. Поэтому токсичные вещества продолжают проникать в песок, усиливая загрязнение.

Напомним, 15 и 17 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам три российских судна с нефтепродуктами. В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают , что РФ скрывает масштабы экологического бедствия, а нефтепродукты могут добраться до украинских берегов.