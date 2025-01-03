Росіяни не будуть підіймати затонулі у Чорному морі танкери до весни

Забруднення на узбережжі у Росії. Фото: Telegram/Прямой эфир

Російська влада не зможе підняти затонулі у Керченській протоці нафтові танкери, поки не завершиться сезон штормів. Це означає, що наслідки розливу мазуту не долатимуть щонайменше до весни.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відомо

За словами військового, росіяни намагаються максимально приховати наслідки аварії. Незалежних дослідників до району катастрофи не допускають, тому говорити про точні дані неможливо. Але очевидно, що найближчими місяцями підіймати затонулі танкери не будуть.

"Субпідйом — це доволі непросте завдання, це операція, яка розробляється не один день, і, звісно, очікувати, що це відбудеться до завершення сезону штормів, я б не став", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Тим часом окупаційна влада Криму повідомляє, що мазутна пляма вже дісталася Севастополя. А в Євпаторії місцеві мешканці знаходять птахів, вимазаних у нафтопродуктах.

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі через потужний шторм потонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. За прогнозами науковців, подолання наслідків аварії може розтягтися на десятиліття. Водночас РФ продовжує використовувати застарілі нафтоналивні судна. Це посилює ризик нової катастрофи.