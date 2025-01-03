Россияне не будут поднимать затонувшие в Черном море танкеры до весны

Загрязнение на побережье в России. Фото: Telegram/Прямой эфир

Российские власти не смогут поднять затонувшие в Керченском проливе нефтяные танкеры, пока не завершится сезон штормов. Это означает, что последствия разлива мазута не будут преодолевать как минимум до весны.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Что известно

По словам военного, россияне пытаются максимально скрыть последствия аварии. Независимых исследователей в район катастрофы не допускают, поэтому говорить о точных данных невозможно. Но очевидно, что в ближайшие месяцы поднимать затонувшие танкеры не будут.

"Субподъем — это довольно непростая задача, это операция, которая разрабатывается не один день, и, конечно, ожидать, что это произойдет до завершения сезона штормов, я бы не стал", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Тем временем оккупационные власти Крыма сообщают, что мазутное пятно уже добралось до Севастополя. А в Евпатории местные жители находят птиц, измазанных в нефтепродуктах.

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма утонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. По прогнозам ученых, преодоление последствий аварии может растянуться на десятилетия. В то же время РФ продолжает использовать устаревшие нефтеналивные суда. Это усиливает риск новой катастрофы.