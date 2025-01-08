Нефтяное пятно может добраться до Одессы уже на этой неделе

На пляже в Крыму убирают мазут. Фото: Teplegram/opershtab23

Мазут, который попал в Черное море в результате аварии российских танкеров, может добраться до побережья Одесской области уже в ближайшие недели или даже дни. Это зависит от направления ветра.

Об этом сообщил эколог Владислав Балинский.

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Скоро в Одессе

По словам специалиста, сроки, когда загрязнение может добраться до Одесской области, определяются температурой воды и направлением ветра. Наблюдая за динамикой движения мазутного пятна у крымского побережья, можно прийти к выводу, что это произойдет достаточно скоро.

"Крымские ТГ-паблики распространяют фотографии сгустков мазута на пляжах Евпатории, находящейся на расстоянии 375 километров от места аварии, если считать вдоль побережья. Это уже значительно больше половины пути до Одессы, осталось менее 250 км", — говорит Владислав Балинский.

Эколог отметил, что на фотографиях заметны именно обособленные сгустки, часто с вкраплением остатков растений. Это означает, что мазут при данной температуре воды имеет показатели плавучести, близкие к нулю, и перемещается по вектору основного черноморского течения, то есть, как раз в направлении Одесской области и далее в Румынию и Болгарию. Движению пятен способствует сильный ветер с моря.

"Уже следующий такой южный ветер может начать выбрасывать мазут на побережье Одесского залива или где-нибудь ближе к Румынии. Когда? В Одессе это может произойти уже к концу этой недели или ближе к середине месяца", — говорит Владислав Балинский.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива мощный шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. По прогнозам ученых, преодоление последствий аварии может растянуться на десятилетия. В то же время РФ продолжает использовать устаревшие нефтеналивные суда. Это усиливает риск новой катастрофы. Известно, что россияне не смогут поднять затонувшие танкеры до весны, соответственно, вредные вещества продолжают попадать в воду.

По данным экологов, разлив нефти уже вызвал массовую гибель дельфинов. На днях во временно оккупированном Крыму обнаружили новые случаи загрязнения мазутом.