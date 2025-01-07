На узбережжі Чорного моря нові випадки забруднення мазутом

Мертвий птах на пляжі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму виявили нові випадки забруднення мазутом. Це визнала навіть влада РФ. Нафтопродукти потрапили у море через аварію російських танкерів.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Що відомо

Мазутні плями знайшли у районі мису Меганом між Феодосією та Судаком, а також в Опуцькому заповіднику на півдні Керченської затоки. Раніше соцмережі повідомляли про значне забруднення у Севастополі — на пляжах Орлівка та Зоряний берег. Через нафтопродукти постраждала велика кількість птахів.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі через потужний шторм розломилися навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. За прогнозами науковців, подолання наслідків аварії може розтягтися на десятиліття. Водночас РФ продовжує використовувати застарілі нафтоналивні судна. Це посилює ризик нової катастрофи.

Також відомо, що росіяни не зможуть підняти затонулі танкери до весни, відповідно, шкідливі речовини продовжують потрапляти у воду. За даними екологів, розлив нафти вже спричинив масову загибель дельфінів.