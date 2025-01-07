На побережье Черного моря новые случаи загрязнения мазутом

Мертвая птица на пляже. Фото: иллюстративное/росСМИ

Во временно оккупированном Крыму обнаружили новые случаи загрязнения мазутом. Это признали даже власти РФ. Нефтепродукты попали в море из-за аварии российских танкеров.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Что известно

Мазутные пятна нашли в районе мыса Меганом между Феодосией и Судаком, а также в Опуцком заповеднике на юге Керченского залива. Ранее соцсети сообщали о значительном загрязнении в Севастополе — на пляжах Орловка и Звездный берег. Из-за нефтепродуктов пострадало большое количество птиц.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма разломились пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. По прогнозам ученых, преодоление последствий аварии может растянуться на десятилетия. В то же время РФ продолжает использовать устаревшие нефтеналивные суда. Это усиливает риск новой катастрофы.

Также известно, что россияне не смогут поднять затонувшие танкеры до весны, соответственно, вредные вещества продолжают попадать в воду. По данным экологов, разлив нефти уже вызвал массовую гибель дельфинов.