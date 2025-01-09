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Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

9 січня 2025 09:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Екологічна катастрофа у Чорному морі загрожує Одесі та Миколаєву
Узбережжя забруднене мазутом. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мазут, який опинився у морі після кораблетрощі російських танкерів, може дійти до узбережжя Одещини та Миколаївщини. Аварія стала можливою, бо росіяни продовжують використовувати Керченську протоку для вивезення нафтопродуктів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Течія влаштована таким чином, що, ймовірніше за все, може це (мазут — Ред.) дістатися до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно", — зазначив він.

Ситуація у Керченській протоці

Дмитро Плетенчук також зазначив, що Україна не втручається у цивільне російське судноплавство. Це дає змогу росіянам використовувати Керченську протоку у своїх інтересах і зробило можливим аварію танкерів. 

"Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі саме вогневого ураження, тому що Україна — цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну", — наголосив речник ВМС.

 Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Науковці попереджають, що подолання наслідків аварії може розтягтися на десятиліття. Водночас РФ продовжує використовувати застарілі нафтоналивні судна. Це посилює ризик нової катастрофи. Крім того, росіяни не зможуть підняти затонулі танкери до весни. Відповідно, шкідливі речовини продовжують потрапляти у воду. Розлив нафти вже спричинив масову загибель дельфінів. 

Днями у тимчасово окупованому Криму виявили нові випадки забруднення мазутом.За прогнозами екологів, до Одеси пляма може дістатися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа Миколаїв екологічна загроза Дмитро Плетенчук

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