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Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

9 января 2025 09:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Экологическая катастрофа в Черном море угрожает Одессе и Николаеву
Побережье загрязнено мазутом. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мазут, который оказался в море после кораблекрушения российских танкеров, может дойти до побережья Одесской и Николаевской областей. Авария стала возможной, потому что россияне продолжают использовать Керченский пролив для вывоза нефтепродуктов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Течение устроено таким образом, что, вероятнее всего, может это (мазут — Ред.) добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность, конечно", — отметил он.

Ситуация в Керченском проливе

Дмитрий Плетенчук также отметил, что Украина не вмешивается в гражданское российское судоходство. Это позволяет россиянам использовать Керченский пролив в своих интересах и сделало возможным крушение танкеров.

"Мы не влияем на гражданское судоходство, в смысле именно огневого поражения, потому что Украина — цивилизованная страна. Соответственно так они продолжают перегрузку, выбор у них небольшой. Они прекрасно понимают, что, не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести эту войну", — подчеркнул спикер ВМС.

 Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Ученые предупреждают, что преодоление последствий аварии может растянуться на десятилетия. В то же время РФ продолжает использовать устаревшие нефтеналивные суда. Это усиливает риск новой катастрофы. Кроме того, россияне не смогут поднять затонувшие танкеры до весны. Соответственно, вредные вещества продолжают попадать в воду. Разлив нефти уже вызвал массовую гибель дельфинов.

На днях во временно оккупированном Крыму обнаружили новые случаи загрязнения мазутом.

По прогнозам экологов, до Одессы пятно может добраться уже к концу этой недели или ближе к середине месяца.

Одесса Черное море экологическая катастрофа Николаев экологическая угроза Дмитрий Плетенчук

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