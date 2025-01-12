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Уже добралась до Румунії — мазутна пляма рухається до Одеси

12 січня 2025 12:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чи загрожує Одесі мазут із Криму
Забруднення Чорного моря мазутом. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Мазут, який розлила Росія унаслідок розлому танкера біля західного узбережжя Криму, може потрапити до берегів Одеси. Через течію Чорного моря ситуація набирає загрозливого масштабу.

Про це у неділю, 12 січня, в етері телеканалу "Київ 24" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Пляма мазуту рухається до берегів Одеси

За його словами, є великий ризик, що плями мазуту скоро досягнуть берегів Одеси. Течія Чорного моря циркулює проти годинникової стрілки, що може перенести забруднення до південно-західного узбережжя України та далі до Румунії, Болгарії й Туреччини.

"Дуже хочеться помилятися, але на карті течій ситуація має невтішний вигляд", — зазначає Дмитро Плетенчук.

Він каже, що мазут уже помітили і на турецькому, і на румунському узбережжях, а це підтверджує можливість екологічної катастрофи для українського курорту.

Російські танкери — основна загроза

Також військовий додав, що основну загрозу зараз становлять російські танкери, яким понад 50 років. Вони продовжують перевозити нафтопродукти і грубо порушують стандарти безпеки.

"Російська Федерація обирає між екологією, безпекою людей і продажами нафти, і вибір, на жаль, завжди робиться на користь останнього. Їхній підхід — заробляти гроші за будь-яку ціну, навіть ціною руйнування природи", — додає Плетенчук.

Зазначимо, що Одеса, як єдиний морський курорт України, ризикує зіткнутися з екологічними наслідками, які вплинуть не лише на туризм, але й на здоров’я місцевих мешканців. Мазут, розлитий у Чорному морі, уже спричинив загибель морських тварин і довготривале забруднення вод.

Більше про екологічну катастрофу у Чорному морі

Нагадаємо, розлив мазуту стався після аварії двох танкерів РФ, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які розкололися під час шторму 15 грудня 2024 року в Керченській протоці. У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Через воєнні дії екологи не можуть ліквідувати нафтову пляму у морі, поки вона не дістанеться узбережжя. Тим часом на Тузлівських лиманах вже помітили птахів, забруднених мазутом. Також ми повідомляли, що вчора стався новий витік нафтопродуктів із корми танкера "Волгонефть-239", який наразі стоїть на мілині у районі селища Тамань.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа Новини Одеси війна забруднення

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