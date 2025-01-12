Чи загрожує Одесі мазут із Криму

Уже добралась до Румунії — мазутна пляма рухається до Одеси
Мазут, який розлила Росія унаслідок розлому танкера біля західного узбережжя Криму, може потрапити до берегів Одеси. Через течію Чорного моря ситуація набирає загрозливого масштабу.
Про це у неділю, 12 січня, в етері телеканалу "Київ 24" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Пляма мазуту рухається до берегів Одеси
За його словами, є великий ризик, що плями мазуту скоро досягнуть берегів Одеси. Течія Чорного моря циркулює проти годинникової стрілки, що може перенести забруднення до південно-західного узбережжя України та далі до Румунії, Болгарії й Туреччини.
"Дуже хочеться помилятися, але на карті течій ситуація має невтішний вигляд", — зазначає Дмитро Плетенчук.
Він каже, що мазут уже помітили і на турецькому, і на румунському узбережжях, а це підтверджує можливість екологічної катастрофи для українського курорту.
Російські танкери — основна загроза
Також військовий додав, що основну загрозу зараз становлять російські танкери, яким понад 50 років. Вони продовжують перевозити нафтопродукти і грубо порушують стандарти безпеки.
"Російська Федерація обирає між екологією, безпекою людей і продажами нафти, і вибір, на жаль, завжди робиться на користь останнього. Їхній підхід — заробляти гроші за будь-яку ціну, навіть ціною руйнування природи", — додає Плетенчук.
Зазначимо, що Одеса, як єдиний морський курорт України, ризикує зіткнутися з екологічними наслідками, які вплинуть не лише на туризм, але й на здоров’я місцевих мешканців. Мазут, розлитий у Чорному морі, уже спричинив загибель морських тварин і довготривале забруднення вод.
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Нагадаємо, розлив мазуту стався після аварії двох танкерів РФ, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які розкололися під час шторму 15 грудня 2024 року в Керченській протоці. У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Через воєнні дії екологи не можуть ліквідувати нафтову пляму у морі, поки вона не дістанеться узбережжя. Тим часом на Тузлівських лиманах вже помітили птахів, забруднених мазутом. Також ми повідомляли, що вчора стався новий витік нафтопродуктів із корми танкера "Волгонефть-239", який наразі стоїть на мілині у районі селища Тамань.
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