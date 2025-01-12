Грозит ли Одессе мазут из Крыма

Загрязнение Черного моря мазутом. Фото иллюстративное: УНИАН

Мазут, который разлила Россия в результате разлома танкера у западного побережья Крыма, может попасть к берегам Одессы. Из-за течения Черного моря ситуация набирает угрожающий масштаб.

Об этом в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала "Киев 24" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам есть большой риск, что пятна мазута скоро достигнут берегов Одессы. Течение Черного моря циркулирует против часовой стрелки, что может перенести загрязнение к юго-западному побережью Украины и далее в Румынию, Болгарию и Турцию.

"Очень хочется ошибаться, но на карте течений ситуация выглядит неутешительно", — отмечает Дмитрий Плетенчук.

Он говорит, что мазут уже заметили и на турецком, и на румынском побережье, а это подтверждает возможность экологической катастрофы для украинского курорта.

Российские танкеры основная угроза

Также военный добавил, что основную угрозу сейчас представляют российские танкеры, которым более 50 лет. Они продолжают перевозить нефтепродукты и грубо нарушают стандарты безопасности.

"Российская Федерация выбирает между экологией, безопасностью людей и продажами нефти, и выбор, к сожалению, всегда делается в пользу последнего. Их подход - зарабатывать деньги любой ценой, даже ценой разрушения природы", — добавляет Плетенчук.

Отметим, что Одесса, как единственный морской курорт Украины, рискует столкнуться с экологическими последствиями, которые повлияют не только на туризм, но и на здоровье местных жителей. Мазут, разлитый в Черном море, уже вызвал гибель морских животных и долговременное загрязнение вод.

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Напомним, разлив мазута произошел после аварии двух танкеров РФ, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые раскололись во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Из-за военных действий экологи не могут ликвидировать нефтяное пятно и море, пока оно не доберется до побережья. Тем временем на Тузловских лиманах уже заметили птиц, загрязненных мазутом. Также мы сообщали, что вчера произошла новая утечка нефтепродуктов из кормы танкера "Волгонефть-239", который сейчас стоит на мели в районе поселка Тамань.