На Одещині виявили забруднених мазутом птахів, фото

На Одещині помітили птахів, вимазаних мазутом. Фото: Іван Русєв

У національному парку "Тузлівські лимани" виявили птахів, вимазаних мазутом. Це результат виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

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Постраждалі птахи

За словами науковця, у Тузлівських лиманах знайшли велику пірникозу, частково обмазану мазутом. Іван Русєв стверджує, що цей птах швидко махає крилами і може пролетіти велику відстань. Отож, очевидно, що він потрапив на Одещину з місця аварії.

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"Спостерігали ми і за великим бакланом, якій був в такому ж стані як і пірникоза, але дістати його з води було неможливо", — додав біолог.

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Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи та військові говорять, що вже цього місяця пляма може дістатися узбережжя Одещини та Миколаївщини. Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.