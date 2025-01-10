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Эхо катастрофы — в Одесской области заметили птиц в мазуте

10 января 2025 09:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области обнаружили загрязненных мазутом птиц, фото
В Одесской области заметили птиц, измазанных мазутом. Фото: Иван Русев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили птиц, измазанных мазутом. Это результат разлива нефтепродуктов в результате аварии танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщил научный сотрудник парка, биолог Иван Русев.

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По словам ученого, в Тузловских лиманах нашли большую поганку, частично обмазанную мазутом. Иван Русев утверждает, что эта птица быстро машет крыльями и может пролететь большое расстояние. Поэтому, очевидно, что она попала в Одесскую область с места аварии.

Эхо катастрофы — в Одесской области заметили птиц в мазуте - фото 1
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"Наблюдали мы и за большим бакланом, которой был в таком же состоянии как и поганка, но достать его из воды было невозможно", — добавил биолог.

Эхо катастрофы — в Одесской области заметили птиц в мазуте - фото 2
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Детали катастрофы 

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи и военные говорят, что уже в этом месяце пятно может добраться до побережья Одесчины и Николаевщины. Также стало известно, что специалисты не смогут ликвидировать загрязнение, пока оно не доберется до суши.

Черное море экологическая катастрофа птицы Одесская область экологическая угроза

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