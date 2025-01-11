У Чорному морі через Росію загинуло понад півсотні дельфінів

Мертвий дельфін на березі Чорного моря. Фото ілюстративне: УНІАН

За останні п'ять днів кількість загиблих дельфінів у Чорному морі зросла вдвічі. Трагедія стала наслідком розливу мазуту після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомили у науково-екологічному центрі порятунку дельфінів Дельфа.

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Скільки дельфінів загинуло через розлив мазуту

За їхніми даними, станом на 11 січня в Чорному морі знайдено близько 60 загиблих дельфінів. Тварин виявили в районах Анапи, Новоросійська, Геленджика, Туапсинського району та навіть у Сочі. Екологи попереджають, що масштаби катастрофи можуть зрости, оскільки мазут поширюється Азовським морем.

Плями мазуту у Чорному морі. Фото: Дельфа

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Нагадаємо, розлив мазуту стався після аварії двох танкерів РФ, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які розкололися під час шторму 15 грудня 2024 року в Керченській протоці. Це спричинило масштабну екологічну катастрофу, зокрема викиди мазуту, який поширився Чорним морем. У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що через воєнні дії не зможуть ліквідувати нафтову пляму і морі, поки вона не дістанеться узбережжя. Тим часом в Одеській області вже помітили птахів, забруднених мазутом. Також ми повідомляли, що вчора стався новий витік нафтопродуктів із корми танкера "Волгонефть-239", який розміщений на мілині у районі селища Тамань.