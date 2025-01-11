Новий витік нафтопродуктів із танкера біля Тамані

Російський танкер "Волгонефть-239". Фото ілюстративне: УНІАН

Нафтопродукти знову потрапили у море з корми танкера "Волгонефть-239", що застряг на мілині біля селища Тамань. Викид спричинив пляму площею близько 2,8 тис. кв. м.

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Відомо, що 10 січня стався новий витік нафтопродуктів із корми танкера "Волгонефть-239", який розміщений на мілині у районі селища Тамань Темрюкського району Краснодарського краю.

На опублікованому відео видно, що з боку берега утворилася пляма нафтопродуктів, за повідомленнями екологів, її площа близько 2,8 тисячі квадратних метрів. Її наразі намагаються оперативно локалізувати.

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Нагадаємо, у середині грудня у районі Керченської протоки шторм розломив навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що через воєнні дії не зможуть ліквідувати нафтову пляму і морі, поки вона не дістанеться узбережжя. Тим часом в Одеській області вже помітили птахів, забруднених мазутом.