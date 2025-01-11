Новая утечка нефтепродуктов из танкера возле Тамани

Российский танкер "Волгонефть-239". Фото иллюстративное: УНИАН

Нефтепродукты снова попали в море с кормы танкера "Волгонефть-239", застрявшего на мели возле поселка Тамань. Выброс привел к пятну площадью около 2,8 тыс. кв. м.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Известно, что 10 января произошла новая утечка нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На опубликованном видео видно, что со стороны берега образовалось пятно нефтепродуктов, по сообщениям экологов, его площадь около 2,8 тысячи квадратных метров. Его сейчас пытаются оперативно локализовать.

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Напомним, в середине декабря в районе Керченского пролива шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают, что из-за военных действий не смогут ликвидировать нефтяное пятно и море, пока оно не доберется до побережья. Тем временем в Одесской области уже заметили птиц в мазуте.