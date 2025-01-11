В Черном море из-за России погибло более полусотни дельфинов из-за России

Мертвый дельфин на берегу Черного моря. Фото иллюстративное: УНИАН

За последние пять дней количество погибших дельфинов в Черном море выросло вдвое. Трагедия стала следствием разлива мазута после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов Дельфа.

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Сколько дельфинов погибло из-за разлива мазута

По их данным, по состоянию на 11 января в Черном море найдено около 60 погибших дельфинов. Животных обнаружили в районах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсинского района и даже в Сочи. Экологи предупреждают, что масштабы катастрофы могут возрасти, поскольку мазут распространяется по Азовскому морю.

Плямы мазута в Черном море. Фото: Дельфа

Больше об экологической катастрофе в Черном море

Напомним, разлив мазута произошел после аварии двух танкеров РФ, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые раскололись во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Это повлекло масштабную экологическую катастрофу, в частности выбросы мазута, который распространился по Черному морю. В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают, что из-за военных действий не смогут ликвидировать нефтяное пятно и море, пока оно не доберется до побережья. Тем временем в Одесской области уже заметили птиц, загрязненных мазутом. Также мы сообщали, что вчера произошла новая утечка нефтепродуктов из кормы танкера "Волгонефть-239", который размещен на мели в районе поселка Тамань.