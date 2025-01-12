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Загрязнение Черного моря мазутом — накажут ли РФ за катастрофу

12 января 2025 18:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Мазут в Черном море - накажут ли Россию - это будет наказание
Птица в мазуте. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Победа в войне для Украины — это не только о восстановлении территориальной целостности, но и о возможности заставить Россию ответить за все свои преступления, включая экологические. Черное море, которое стало мишенью агрессии, требует внимания и восстановления, но на пути к этому есть много "если".

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал журналист-эколог и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский.

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Россия может ответить за экологическое преступление — выброс мазута в Черное море, но все зависит от победы Украины и условий послевоенных договоренностей, считает Балинский. Он также отмечает, что важность экологических вопросов сейчас оценивается не только через моральные аспекты, но и в финансовых категориях.

"Мы должны понимать, что мир больше не оценивает экологию как нечто абстрактное. Это не только "птички и цветочки" — все измеряется в деньгах", — отмечает эколог.

По его словам прокуратура вместе с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов уже сейчас фиксируют факты экологических преступлений, определяют их масштабы и начисляют убытки.

Возмещение ущерба после войны

Он также уверен, что привлеченные финансы станут основой для масштабного восстановления Черного моря, в частности очистки вод, восстановления флоры и фауны, а также проведения мероприятий для улучшения его экологического состояния.

"Если эти деньги будут, мы сможем организовать эффективные программы для улучшения состояния Черного моря. Сейчас все зависит от того, насколько мы сможем аргументировать наши потери на международной арене", — добавляет специалист.

Балинский считает, что международные судебные органы могут стать ключевым инструментом в деле возмещения. В случае успеха Украина получит не только компенсацию, но и возможность провести мероприятия для улучшения экологического состояния моря.

Украина документирует экологические преступления

Эколог также считает, что будущая победа Украины станет возможностью для экологической справедливости, которая предусматривает не только компенсацию ущерба, но и восстановление богатств, которые природа потеряла из-за агрессии России. Чтобы этот путь стал реальностью, важно продолжать фиксировать преступления, требовать компенсаций и формировать новый подход к экологии как к стратегической ценности.

"Если мы победим, то Россия будет отвечать за все свои преступления. Если же будут какие-то компромиссные условия, то получим лишь частичную компенсацию", — говорит Балинский.

Разлом танкеров РФ в Черном море: что известно

Напомним, разлив мазута произошел после аварии двух танкеров РФ, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые раскололись во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Из-за военных действий экологи не могут ликвидировать нефтяное пятно в море, пока оно не доберется до побережья. Также мы сообщали, что позавчера произошла новая утечка нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", который сейчас стоит на мели в районе поселка Тамань. Пятна мазута уже заметили на побережье Румынии, Турции и Болгарии.

Одесса Черное море Новости Одессы Владислав Балинский катастрофа загрязнение

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