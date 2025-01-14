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Экологическая катастрофа в Черном море — соседи помогут Украине

14 января 2025 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Румыния и Болгария помогут Украине справиться с катастрофой Черного моря
На побережье Черного моря убирают мазут. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для преодоления последствий разлива мазута в Черном море. Дальнейшие действия осложняет то, что Россия скрывает истинные последствия катастрофы.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Общая угроза

По словам министра Светланы Гринчук, кооперация с соседями - это не услуга для Украины, а общая ответственность государств, расположенных на берегах Черного моря.

"Несмотря на то, что математические модели не демонстрируют движение пятна на запад, последствия аварии российских танкеров несут риски для всего Черного моря. Речь идет о десятках километров мазутной пленки на поверхности воды вглубь Черного моря, тысячи километров загрязненного побережья, тысячи погибших птиц и десятки дельфинов, нарушены пищевые цепи в экосистемах", — подчеркнула министр.

По предварительным подсчетам, утечка мазута уже нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более 14 млрд долларов. Украина, Болгария и Румыния уже обратились в структуры ООН, Евросоюза и Международной морской организации. Также страны договорились координировать усилия по ограничению выхода в море устаревших судов РФ.

Мало информации

В министерстве отмечают, что не имеют проверенных данных о последствиях аварии российских нефтеналивных судов.

"Мы имеем доступ к информации об этой ситуации только с помощью крымских локальных медиа и ограниченного количества спутниковых снимков", — говорят в ведомстве.

Украинские специалисты продолжают наблюдать за ситуацией, готовят обращение в Еврокомиссию и ожидают действий со стороны мирового сообщества.

"Это уже не первая похожая ситуация с российскими танкерами. РФ игнорирует международное морское право. Поэтому проигнорировать эту аварию сейчас — означает позволить ее повторение в будущем", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Пятно движется в направлении Одесской области. Пока следов нефтепродуктов в море вблизи одесских берегов не обнаружили, но в регионе уже встречали вымазанных мазутом птиц.

Одесса Черное море Румыния экологическая катастрофа Болгария экологическая угроза

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